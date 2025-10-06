Netflix: uno por uno, los estrenos entre el lunes 6 y el domingo 12 de octubre 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 6 de octubre y hasta el domingo 12 de octubre 2025, marcando así más novedades para el inicio del décimo mes del año. Luego de varias bombas en este inicio de año, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas. Los detalles en esta nota.

Todos estrenos de Netflix en esta nueva semana de octubre 2025

A continuación, los estrenos de Netflix para la semana que va del lunes 6 al domingo 12 de octubre 2025:

Dr. Seuss: ¡Horton! | 6 de octubre

La Máscara | 7 de octubre

Halloween | 7 de octubre

Verdaderamente aterrador | 7 de octubre

Néro | 8 de octubre

Victoria Beckham | 9 de octubre

La mujer del camarote 10 | 10 de octubre

Limpia | 10 de octubre

La vida secreta de tus mascotas | 10 de octubre

La vida secreta de tus mascotas 2 | 10 de octubre

“Steve”, la intensa película con Cillian Murphy que está en Netflix

La película de Netflix “Steve” es un drama psicológico y social que adapta la aclamada novela Shy de Max Porter, y se centra en la crisis de una institución para jóvenes con problemas y la vulnerabilidad de su director.

La historia, ambientada en la Inglaterra de mediados de los años 90, sigue un día crucial en la vida del director de un reformatorio de “última oportunidad” llamado Stanton Wood.

Steve (Cillian Murphy) es el director del centro, un hombre que lucha por mantener la integridad de la escuela y evitar su inminente cierre, mientras lidia con su propia salud mental al borde del colapso.

Con información de NA