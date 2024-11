Carlitos Nair hizo referencia a la posibilidad de ir preso por la denuncia de Zulemita

El hijo del ex presidente Carlos Saul Menem, Carlos Nair, dio su versión de los hechos luego de ser acusado por su hermana, Zulema Menem, por presunta “desobediencia” y el caso llegaría a juicio oral.

Los motivos de Zulemita para denunciarlo

El abogado de Zulemita, Diego Storto, había pedido que “Carlitos” no se refiera ni a ella, ni a sus familiares. Sin embargo, su medio hermano brindó una entrevista con Chiche Gelblung donde se refirió a la empresaria.

En este sentido, el hijo del ex presidente aseguró: “No puedo hablar ni nombrar a ninguna de las personas involucradas -por el bozal legal-”. En cuanto a la medida, agregó que “No entendía bien cómo era el tema”.

Según Zulemita, su medio hermano la habría hostigado. Ante este panorama, Carlos negó rotundamente: “No, jamás” y agregó: “Se va a demostrar -lo contrario- en la justicia”. Además, Nair recalcó que “en cuanto empezaron los problemas” salió de Buenos Aires.

En cuanto a las cuestiones económicas familiares, Nair remarcó que si bien, aún no llegaron a término, “estamos por buen camino a solucionarse”

Uno de los motivos por los que la denuncia podría dejarlo tras las rejas, son sus antecedentes penales. De igual manera, Carlos refutó: “No me complicaría porque de lo que me acusa, no tengo nada anterior. Es una locura -que pueda terminar preso-”.

La palabra de Pablo Vidal, su abogado

De la misma manera, su abogado, Pablo Vidal, explicó que la restricción verbal surgió el año pasado y detalló: “El vínculo se volvió a fortificar el año pasado y, este año, repentinamente, se reactivó la medida”.

“Nosotros tenemos la presunción de que, en el juicio sucesorio de Menem hubo avances en cuanto a los herederos y la partición de los bienes”, remarcó el letrado, e indirectamente hizo alusión a que la sucesión sería un motivo de conflicto.

Además, Vidal explicó que el hostigamiento implica una “Sensación de acoso constante y permanente u ofensivo. Si en el medio de un sucesorio, estoy intercambiando cuestiones con mi hermana, porque eso es -su hermana-, en un juicio común y corriente (…). Los hermanos pueden estar disputando los bienes y otra cosa es que tenga un acto de agresividad”.