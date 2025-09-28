Casas cápsula en Argentina: cuánto cuestan y por qué son las viviendas del futuro

Las llamadas casas cápsula desembarcaron en Argentina y ya generan expectativa en un país atravesado por una fuerte emergencia habitacional. Con un diseño compacto, eficiencia térmica y un aspecto que parece sacado de la ciencia ficción, estas viviendas prometen revolucionar el mercado de la construcción.

Fabricadas con aluminio de aviación, las cápsulas llegan al país en un plazo de 120 días y su instalación demora menos de cuatro horas. El montaje exprés, sumado a la durabilidad de los materiales y la adaptabilidad a diferentes climas, las convierte en una opción innovadora frente a los sistemas constructivos tradicionales.

¿Cuánto cuestan las casas cápsula en Argentina?

En cuanto a los costos, el rango inicial parte en torno a los 50 mil dólares, un precio competitivo si se tiene en cuenta que incluye tecnología de última generación. Estas casas funcionan con sistemas de automatización inteligente, lo que permite controlar iluminación, climatización y seguridad de manera remota. Además, cuentan con sensores de presencia y movimiento que optimizan el consumo energético.

Otro de sus puntos fuertes es la sustentabilidad: pueden adaptarse al uso de paneles solares y biodigestores, reduciendo la huella ambiental y ofreciendo ahorro en servicios.

La propuesta, impulsada por Holi Haus, apunta a posicionarse como una alternativa concreta para quienes buscan una vivienda rápida de instalar, eficiente y con un fuerte componente ecológico. Con diseño futurista y prestaciones de alto nivel, las casas cápsula se presentan como un potencial de transformación en el modo de habitar en Argentina.