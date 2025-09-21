Centenario: el boom de Vaca Muerta trajo loteos y casas como esta entre Añelo y Neuquén

El proyecto se desarrolla en un lote entre medianeras, con orientación suroeste. Fotos: Maju Franzan.

Este proyecto construido en un barrio cerrado en Centenario fue denominado Casa introspectiva por su autor, el arquitecto Luis Castillo. Se trata de una vivienda de 265 metros cuadrados emplazada en un lote de 500 m² a unos 20 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

La ubicación estratégica de Centenario entre la capital provincial y Añelo como eje de Vaca Muerta, favoreció el desarrollo de loteos vinculados a viviendas para familias ligadas a la industria petrolera, como también la radicación de empresas en el Parque Industrial. De acuerdo con los datos del Censo 2022, con 48.721 habitantes es la tercera ciudad de la provincia, detrás de Neuquén (288.896) y Plottier (52.190).

El arquitecto Castillo describe que otro factor clave en el gran crecimiento de Centenario en los últimos 15 años fueron los créditos. De aquellos Procrear que cubrían el 75% de pequeñas viviendas a los UVA con montos más grandes pero con cuotas ajustadas a la inflación a los préstamos hipotecarios que siguieron se sumaron los que otorgaron las empresas petroleras a sus empleados para que construyeran sus casas. Es el caso de la que vamos a conocer hoy.

Puertas adentro

¿Por qué Casa introspectiva? “Porque la mayoría de la ventanas de gran escala están en la contrafachada para poder abrir la privacidad de la casa al patio”, responde el arquitecto.

Detalles de la fachada.

Entre medianeras



El proyecto se desarrolla en un lote entre medianeras, con orientación suroeste. Esta condición inicial definió gran parte de las decisiones proyectuales. Una de las premisas centrales fue lograr una expansión visual de los espacios interiores, permitiendo el ingreso de luz natural, sin comprometer la privacidad del usuario en los espacios de la que dan a la fachada, señala el estudio en la memoria descriptiva.

Plantas.



Con ese objetivo, la vivienda se abre hacia el patio trasero, mientras que hacia la calle se presenta más cerrada. Un elemento destacado es el tabique de hormigón visto que enmarca la caja vidriada del estudio en planta baja.



El tabique de hormigón visto genera un jardín que invita a descubrir la casa .

Este gesto genera un patio privado en la fachada, que se percibe tanto desde el acceso como desde el interior, invitando a descubrir la casa de manera progresiva.

Estructurada en dos plantas



El programa se organiza en dos niveles. En la planta baja: hall de ingreso, estar, comedor, cocina, lavadero, estudio, baño y galerías.



En la planta alta: tres dormitorios, uno en suite y un baño compartido.

“La estrategia de organización planeada gira en torno a patios abiertos que vinculan interior y exterior, aportando flexibilidad a los espacios”, dice el arquitecto.

Planta baja: hall de ingreso, estar, comedor, cocina, lavadero, estudio, baño y galerías.



Mediante paneles corredizos, los ambientes pueden integrarse o cerrarse según las necesidades.

El estudio fue concebido con la posibilidad de funcionar como dormitorio de visitas. El área de servicios se concentra en el acceso, reforzando la idea de una fachada más contenida.

Hormigón visto



El sistema constructivo es tradicional, incorporando hormigón visto en sectores semicubiertos, lo que garantiza durabilidad y bajo mantenimiento. Las carpinterías de piso a techo eliminan la sensación de vano y potencian la integración visual con el exterior.

La terminación de fachada se resuelve con revestimiento plástico planchado con cuarzo, aportando textura y una impronta pétrea. Todos los espacios tienen la posibilidad de generar ventilación cruzada mediante aperturas de puertas y o ventanas.



La utilización de aleros estratégicamente dispuestos para regular la radiación solar: permiten la entrada del sol en invierno y protegen en verano.

Detalles de los patios y el paisajismo.

Tabiques de hormigón visto y una piel de WPC controlan la permeabilidad visual desde la vía pública, configurando patios privados que expanden los espacios interiores hacia el exterior.

Lo que quería el cliente



En la charla inicial, el arquitecto Castillo recibió el pedido de los clientes: la casa debía ofrecer comodidades para cuando estuvieran los cinco integrantes de la familia, teniendo en cuenta que dos de los hijos no harían un uso permanente.

Abierta al patio. La casa fue pensada con el área social abajo y la privada arriba.



“Desde la primera reunión se estableció un diálogo fluido , lo que permitió definir con precisión el programa funcional y acompañar cada etapa del proyecto”, dice el arquitecto. Esa armonía, agrega, permitió materializar el proyecto y resolver los problemas que fueron surgiendo durante el proceso.

Panorama de costos





La fachada.

La obra se ejecutó en 2021, con un costo aproximado de 900 dólares por m². La mayoría de los proveedores fueron locales del Alto Valle, con la excepción de los perfiles de WPC para la fachada, adquiridos en Buenos Aires. Se estima que hoy el valor de la casa debería rondar en los 1200 dólares por metro cuadrado.

El crecimiento de Centenario



Tras estudiar en la Escuela Secundarias Técnica EPET N°2 de Centenario, Luis Castillo se recibió de arquitecto en el 2011 en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su regreso a la ciudad coincidió con el comienzo de una época de gran crecimiento.



“Centenario, por el contexto económico de Vaca Muerta y la actividad del petróleo, ha sido claramente favorecida en cuanto al desarrollo de proyectos y construcción”, señala y agrega que ese vertiginoso crecimiento no fue planificado ni respaldado en un master plan acorde a la velocidad de los cambios y que espera que el Código de Planeamiento Urbano que la Municipalidad envió al Deliberante contribuya a la expansión de la ciudad. ya que los emprendimientos se dieron en base a excepciones, lo que ha frenado a varios desarrolladores.

Tras remarcar su ubicación estratégica para la radicación de empresas en el Parque Industrial explica que los loteos y desarrollos inmobiliarios se empiezan a densificar en chacras que fueron loteadas con emprendimientos donde las construcciones aparecieron en forma rápida.

“Claramente, hubo una aceleración de lo que tiene que ver con viviendas multifamiliares y viviendas unifamiliares, palanqueado por crédito hipotecario. Eso hizo que este último año y medio, haya un boom de pedidos de proyectos. Y también muchos emprendimientos que han podido seguir con la inversión gracias a la compra de unidades funcionales a través del crédito», agrega.

En sus contactos cotidianos con todos los eslabones de la construcción y la venta de propiedades, el arquitecto advierte que en los últimos meses los créditos fueron muchos menos por el aumento de los filtros para obtenerlos y que con la incertidumbre por la marcha de la economía es probable que haya que replantear estrategias. Aún así, confía en la pujanza de Neuquén para seguir con un buen ritmo de construcción en la provincia y en Centenario.

Ficha técnica

Proyecto y dirección de obra: arq. Luis Castillo.

Ubicación: Centenario, Neuquén.

Terreno: 500 m2

Superficie de construcción: 265 m2

Construcción: Juan Urra

Paisajismo: Bruno Cala Lesina

Fotografías: Maju Franzan

Sobre el autor del proyecto

Arquitecto Luis Castillo.

Luis Castillo se recibió de arquitecto en la UBA en 2011. Tras las primera experiencias laborales con colegas de Buenos Aires, Roca y Villa Regina, ya de regreso a Centenario, el estudio LCA lo tiene como titular responsable y organiza su agenda en base a los clientes en espacios de coworking en la ciudad y en Neuquén, aunque prefiere que el primer contacto siempre sea en el lote. El estudio está compuesto por diferentes profesionales que se acoplan según la escala del proyecto a resolver: la dinámica de trabajo varía según la cantidad y la magnitud de las obras. LCA ha desarrollado viviendas unifamiliares y multifamiliares, obras comerciales, oficinas, consultorios y proyectos de índole deportiva y educativas, entre otros.

Contacto: https://www.instagram.com/estudio.lca/



