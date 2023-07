Cayó WhatsApp: usuarios reportaron fallas en todo el mundo, qué se sabe

La aplicación de mensajería, WhatsApp, presentó importantes fallas entre los usuarios este miércoles por la tarde. Los usuarios de redes sociales alertaron de inmediato que algo había pasado.

Los problemas comenzaron a reportarse pasadas las 17:00 horas, y según trascendió, se ocasionó en todo el mundo. Cerca de las 18, el servicio había comenzado a restituirse.

El sitio Downdetector, que mide el volúmen de reportes de fallas en diferentes aplicaciones, registró en minutos alrededor de 18670 quejas de usuarios. El 52% tenía problemas para enviar mensajes, mientras que 44% tenía inconvenientes con la aplicación, y un 4% con el sitio del servicio de mensajería.

La compañía no publicó ningún comunicado oficial ni brindó información sobre las razones detrás del problema.

Más allá de la Argentina, usuarios de Estados Unidos, Suecia, Italia, Perú y Paquistán, entre muchos otros, se quejaron de la nueva caída de la aplicación.

Cayó Whatsapp y se volvió tendencia

Rápidamente el hashtag #Whatsapp se transformó en una de las tendencias de Twitter en Argentina, donde la gente empezó a compartir sus quejas por la caída del servicio y bromas acerca del problema.

Y no faltan las dosis y posteos de humor como «Fantástico… Sin WhatsApp y mañana día del amigo… Que levante porque sino hay que llamarlos uno por uno», «El fin del mundo llegó, busquen alimento, mujeres y un buen refugio» o «Ayy no se qué hacer!! se cayó WhatsApp.. hay gente extraña en mi casa.. ah no.. pará.. dicen que son mi mujer y mi hijo».