El drama familiar de Zoe de Gran Hermano: rumores de violencia, amenazas de muerte y conflictos legales

Mientras la participante Zoe Bogach vive tranquilamente su vida dentro de la casa de Gran Hermano su madre Aixa Abasto, quién ingresó recientemente en el congelados y su novio Manuel Ibero están teniendo una pelea publica que podría tener repercusiones legales.

Un usuario/a de Twitter recopiló todos los polémicos audios filtrados de la madre de la jugadora. En estos, Aixa cuenta que el padre de su hija por ley debe mantenerla hasta los 27 años, sin embargo, también dice que Zoe y su novio, estaban hablando irse a vivir juntos, hecho que produciría que ella pierda el dinero de la manutención.

«Si Manuel la convence de que se vaya a vivir sola a mi me cag* todo eso, yo me adelanto porque esto un poco asustada pero siempre creo que Dios esta de mi lado de alguna manera» expresa la madre de la jugadora en uno de los audios. En otro de los audios, la mujer acusa a Manu de homofóbico y además de golpear su propio hermano por ser gay, al punto de dejarlo en el hospital.

Luego, en este otro audio da a entender que manuel (el novio de zoe) va a intentar convencerla para irse a vivir con él y va a dejar de cobrar lo que el papá le envía por ley… pero esto no es todopic.twitter.com/jHQuHdY0gf — agus (@aerysgot) February 28, 2024

Indignado por las acusaciones, el joven tuvo que salir a desmentir los dichos y afirmó que tomará acciones legales.

“A lo largo de estos 3 meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad con la intención de manipular y generar odio en mi contra” comenzó el descargo Manuel.

“Llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más (mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes).» continuó.

Luego, confirmó que ya inició acciones legales en contra de Abasto. “Procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento» dijo.

Después, Ibero posteó un vídeo de su hermano, Justo Ibero, desmintiendo que Manuel lo haya golpeado y aclarando que tiene una excelente relación con él.

El hermano desmiente los dichos que acusan a manu de golpearlo por su orientación sexual pic.twitter.com/2FgfGFFi3r — agus (@aerysgot) February 28, 2024

“Esto lo expongo recién ahora porque mi intención siempre fue preservar mi familia, mi relación y nuestra intimidad e integridad, pero ya hay temas que exceden los límites de la normal tolerancia y lo que por lo menos yo, puedo aguantar” sigue el joven en el comunicado.

“Aclaro también que toda esta situación de odio y manipulación comenzó porque a esta persona no le gustaba que haga ‘lives’ en la plataforma de TikTok. Todos los que vieron esos vivos saben que siempre hablé bien de ella, la apoyé y jamás busqué nada por fuera de eso.» expresó Manuel.

«Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal y como me ha enseñado mi familia las madres son lo más importante que hay. Saludos” cierra Ibero, aclarando los últimos rumores.

Como si fuera poco, también hubo acusaciones contra el DJ Dami Tejerina, quien es cercano a la mamá de la participante. En una foto que subió Aixa a su cuenta de Instagram se los puede ver a ambos en la tribuna de Gran Hermano, mirando el programa. El músico esta siendo acusado de haberle hecho amenazas de muerte a Manuel, aunque él nunca lo confirmó.