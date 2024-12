Cecilia Dopazo reveló que estuvo obsesionada con Alejandro Lerner

«Vos fuiste medio Bebé Reno de alguien«, le dijo Sebastián Wainraich a su invitada Cecilia Dopazo, en el programa «La noche perfecta».

La anécdota que expone a Cecilia

«No entiendo cómo una vez conté esa anécdota. Averigüé su dirección, fui hasta el edificio, le pedí a una amiga que me acompañara, salía una persona del edificio y yo pude entrar», comenzó a recordar la actriz al hablar de su obsesión con Alejandro Lerner.

Cecilia llegó hasta la casa de Lerner, pero no pudo encontrarlo. «Subí al ascensor, me bajé en el piso, fui hasta la letra que me dijeron que era su departamento, me agaché…», continuó la actriz, que luego hizo un gesto para explicar que espió por la mirilla de la puerta del artista.

«Estaba cantando cuatro estrofas», bromeó la actriz, que no alcanzó a ver a su ídolo: «Nunca lo pude confirmar porque no estaba cantando ni cuatro estrofas ni nada y no se veía nada, esperé un poco, pero nada».

Cecilia después pudo verlo en el Teatro Gran Rex y, como buena fanática, le dedicó su amor desde el palco. «Le gritaba te quiero», confesó.