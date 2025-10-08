Cenas livianas: el menú semanal para cuidar la digestión y descansar mejor

Cenar liviano es una de las recomendaciones más repetidas por los especialistas en nutrición para una alimentación saludable. No solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también favorece la digestión y mejora la calidad del sueño. Por eso, cada vez más personas eligen comidas más simples y equilibradas para terminar el día.

Un plan semanal con cenas livianas y nutritivas puede marcar la diferencia en cómo el cuerpo se siente durante la noche. Este tipo de alimentación prioriza verduras cocidas, proteínas magras y cereales integrales, evitando los platos muy pesados o con exceso de grasas.

Las opciones para mejorar la alimentación de la cena y descansar mejor

Entre las opciones recomendadas, figuran preparaciones como sopa de verduras, pescado con puré de zapallo, pollo con ensalada fresca, omelettes de claras o guisos suaves de legumbres. Estas combinaciones aportan los nutrientes necesarios sin sobrecargar el sistema digestivo.

Además, incluir infusiones como manzanilla, menta o jengibre después de cenar puede ayudar a relajar el estómago y preparar el cuerpo para un descanso reparador.

Los nutricionistas aconsejan cenar al menos dos horas antes de acostarse y mantener una rutina de horarios para facilitar la digestión. También recomiendan evitar frituras, bebidas gaseosas y condimentos fuertes durante la noche.

Comer liviano no significa comer poco, sino elegir alimentos de calidad y en porciones adecuadas. Este menú semanal demuestra que una cena saludable puede ser, al mismo tiempo, sabrosa, fácil de preparar y beneficiosa para el bienestar general.

Menú semanal de cenas livianas para mejorar la digestión

Lunes

Sopa de verduras casera (zapallo, zanahoria, cebolla y apio).

Tostada integral con palta y semillas.

Infusión digestiva de manzanilla o jengibre.

Martes

Omelette de claras con espinaca, cebolla y queso magro.

Ensalada de tomate y rúcula.

1 fruta cocida (pera o manzana al horno).

Miércoles

Filete de pescado a la plancha con puré de zapallo.

Brócoli al vapor con unas gotas de aceite de oliva.

Té de menta o boldo.

Jueves

Pollo desmenuzado con ensalada de hojas verdes, zanahoria y palmitos.

1 rebanada pequeña de pan integral.

Infusión tibia de hierbas.

Viernes

Revuelto de calabacín, cebolla y huevo.

Ensalada de repollo y zanahoria rallada con limón.

Gelatina light o yogur natural.

Sábado

Ensalada tibia de lentejas con verduras cocidas (zapallito, morrón, cebolla).

1 rodaja de pan integral.

Infusión de cedrón o tilo.

Domingo

Crema de calabaza con un toque de jengibre.

Tostaditas integrales o bastones de zanahoria al horno.

Manzanilla antes de dormir.

Consejos para una buena digestión nocturna