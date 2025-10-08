La receta viral de Maru Botana: cuadrados de coco que nunca fallan para la merienda

Los cuadraditos de coco son uno de los infaltables en toda mesa dulce, ya que se trata de uno de los platos de la pastelería más tradicionales. Su sabor suave y su fácil preparación los convierten en una opción ideal para un antojo antes de una merienda o incluso para el postre, después de la cena.

Maru Botana publicó en sus redes sociales un video en el que explicó paso a paso cómo hacer los famosos cuadrados de coco. Se trata de una receta que se realiza en poco tiempo y tiene un resultado que se amolda a cualquier ocasión: una tarde familiar, picnic en la plaza con amigos o -si se le agrega una bocha de helado o una cucharada de crema- también sirve para postre.

Receta de cuadraditos de coco de Maru Botana

Ingredientes para la masa:

200 g azúcar.

400 g manteca.

600 g harina.

Ingredientes para el relleno

800 g azúcar.

600 g coco rallado.

4 huevos.

100 cc crema.

Cómo hacer cuadraditos de coco: paso a paso

Hornear la base para blanquear (10-15 min).

Dejar enfriar y agregar el dulce de leche.

Mezclar coco, azúcar, crema y huevos, y volcar sobre el dulce.

Llevar a horno medio-bajo (150 °C) hasta dorar (30 min aprox).

Enfriar, cortar en cuadraditos y disfrutar

Receta de tarta de coco y dulce de leche

Ingredientes

1 taza de harina común (aproximadamente 150 g).

100 g de manteca.

½ taza de azúcar.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

400 g de dulce de leche repostero.

150 g de coco rallado.

3 huevos (para el relleno).

½ taza de azúcar adicional (para el relleno).

Paso a paso

En un bol, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, y batir hasta integrar.

Incorporar la harina poco a poco hasta formar una masa suave y homogénea. Cubrir con film y llevar a la heladera por unos 30 minutos.

Estirar la masa y forrar una tartera previamente enmantecada. Pinchar la base con un tenedor y llevar al horno precalentado a 180 °C por unos 10 minutos para blanquearla.

Retirar del horno y cubrir la base con el dulce de leche de manera uniforme.

En otro bol, mezclar el coco rallado, el azúcar y los tres huevos hasta obtener una mezcla húmeda.

Distribuir esta preparación sobre el dulce de leche y nivelar bien con una espátula.

Hornear nuevamente a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.