La receta viral de Paula Pareto: gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia

La exjudoca y médica argentina Paula “Peque” Pareto sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una receta que rápidamente se volvió viral por sus beneficios nutricionales: una gelatina de chía y remolacha, ideal para fortalecer el colágeno y combatir la anemia.

Con su habitual humor y naturalidad, la campeona olímica contó que decidió probar la preparación luego de leer que el colágeno es recomendable a partir de los 30 años. “Llegó, casi 10 años después, pero peor sería nunca arrancar no?”, escribió entre risas, mientras mostraba el paso a paso de su postre saludable.

Cómo hacer gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia

La receta combina dos ingredientes poderosos: la remolacha, rica en hierro y antioxidantes, y la chía, fuente de omega 3, fibra y proteínas vegetales. Además, incorpora gelatina sin sabor, que ayuda a la producción natural de colágeno, clave para la salud de la piel, las articulaciones y los músculos.

Paso a paso de la receta de Paula Pareto

Hidratá la chía: mezclá 2 cucharadas de semillas con 1 taza de agua y dejalas reposar 20 minutos. Prepará la base: licuá 2 remolachas cocidas con 1 taza de agua, colá y endulzá con stevia, miel o azúcar. Sumá una cucharadita de jengibre o jugo de limón. Incorporá la gelatina: hidratá 10 g de gelatina sin sabor con 10 cucharadas de agua fría, dejá reposar 10 minutos y luego calentala en microondas en dos tandas de 15 segundos. Mezclá todo: combiná la gelatina con la preparación de remolacha y chía, integrá bien y colocá en moldes. Refrigerá: llevá a la heladera por al menos 4 horas hasta que tome consistencia.

El resultado es un postre liviano, natural y nutritivo, perfecto para sumar a desayunos o meriendas. Con este aporte saludable, Pareto demuestra una vez más que el bienestar también se construye en la cocina, con recetas simples y al alcance de todos.