La Selección Argentina Sub 17 goleó a Perú en su debut en el Sudamericano

Con la camiseta alternativa, el equipo de Diego Placente se lució y goleó 4-1 a Perú en Paraguay, (@Argentina)

La Selección Argentina Sub 17 venció 4-1 a Perú en su debut en el Sudamericano de Paraguay y comenzó con el pie derecho su camino rumbo al Mundial. El equipo dirigido por Diego Placente comparte el Grupo B junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú, en busca de uno de los siete cupos a la Copa del Mundo de la categoría.

El elenco nacional tomó la iniciativa desde el arranque y generó peligro rápidamente. Antes de los 10 minutos, tuvo dos chances claras: primero con un remate de Juan Policella que se fue apenas desviado y luego con Giovanni Baroni, que no pudo definir tras una gran jugada colectiva.

El gol llegó a los 31 minutos: tras un pase abierto de Baroni, Alan Alcaraz definió ante la salida del arquero Fernando Lasanta y puso el 1-0.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



Alan Alcaraz definió dentro del área y marcó el 1-0 contra Perú.



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Sin embargo, Perú reaccionó rápido. A los 37, José Aranda se filtró entre los centrales y estableció el 1-1, resultado con el que se fueron al descanso.

En el inicio del complemento, Argentina volvió a golpear. Simón Escobar envió un centro desde la izquierda, Tobias Goytia la bajó al medio y Alcaraz apareció otra vez para marcar el 2-1.

A los 16 minutos, Goytia amplió la diferencia tras quedar mano a mano y definir con el pie externo. Apenas dos minutos más tarde, el propio extremo volvió a aparecer para sellar el 4-1 definitivo, con un potente remate.

¡ARGENTINA NO PARA: LLEGÓ EL CUARTO CONTRA PERÚ!



Tobías Goytia remató cruzado y amplió la diferencia 4-1 contra la Bicolor.



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El Sudamericano se disputa con dos zonas de cinco equipos, en formato todos contra todos a una sola rueda. Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales y aseguran su clasificación al Mundial. Por su parte, los otros equipos jugarán cruces para definir las posiciones del 5° al 7°, que también otorgan plazas para la Copa del Mundo.

El fixture de la Sub 17 y la lista de convocados

Fixture:

Miércoles 8 de abril (20.00) Argentina – Venezuela , en el estadio Ameliano (Villeta)

, en el estadio Ameliano (Villeta) Viernes 10 de abril (20.00) Argentina – Brasil , en el estadio Ameliano (Villeta)

, en el estadio Ameliano (Villeta) Domingo 12 de abril (17.00) Argentina – Bolivia, en el estadio CARFEM (Ypané)

A diferencia de la lista que presentó Placente el año pasado, no hay ningún «europibe» en el plantel. Todos juegan en equipos del fútbol argentino y el club con más convocados es Lanús, con cuatro futbolistas.

Arqueros: Thiago Parga (Huracán), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Facundo Ortellado (Banfield).

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Benjamín Salinas (Boca Juniors), Mateo Mendizabal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Felipe Echenique (Lanús), Simón Escobar (Vélez Sarsfield).

Mediocampistas: Alex Cardozo (Lanús), Matheo Machuca (Independiente), Santino Mambrín (Lanús), Galo Escobar (River Plate), Marcos Ortiz (Belgrano), Thiago Domínguez (Lanús), Giovanni Baroni (Talleres).

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Benjamín Tapia (Belgrano), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobias Goytia (River Plate), Juan Policella (Vélez Sarsfield).