Charlotte Caniggia, tajante sobre Majo Martino: “No quiero que sea la novia de mi hermano”

Tras la escandalosa separación entre Alex Caniggia y Melody Luz, el nombre de Majo Martino resuena como posible nueva pareja del hijo de Claudio Caniggia, luego de que trascendieran los picantes chats entre ellos y el sobrenombre que este tiene con ella.

Charlotte Caniggia opinó sobre el vínculo entre Alex y Majo Martino y fue contundente: “Prefiero alguien de perfil bajo”

Charlotte Caniggia, hermana de Alex, opinó sobre un futuro romance entre su hermano y la panelista de Sálvese quien pueda y sorprendió con su respuesta.

“¡Tremendo! Mirá lo que pone Charlotte Caniggia. Le preguntan ‘¿Te gusta Majo Martino como nueva cuñada?’, y responde: ‘La verdad es que no’”, leyó Lizardo Ponce, quien le pregunto a la influencer por el nuevo vínculo de su hermano.

La conductora Yanina Latorre tomó el mando de la posición y leyó el mensaje completo: “Dice ‘La verdad es que no. Me gustaría una chica perfil bajo y que no busque colgarse a mi hermano. Ojalá mi próxima cuñada sea buena gente, compinche y simpática’”.

Martino no se mostró molesta por la reacción de Charlotte y sostuvo que su respuesta fue en referencia a Melody y no a ella. Además, la panelista recordó que en su momento Charlotte le había pedido que no suban fotos juntas a redes sociales porque Melody “se enojaba”.