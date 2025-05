Mariana Nannis volvió a pedir la detención de Claudio Paul Caniggia: Las razones que presentó en la justicia 

En 2020, Mariana Nannis denunció por abuso sexual y violencia a su exmarido, Claudio Paul Caniggia. Ahora, el abogado de la mediática, Pablo Gómez de Olivera, pidió la detención del exfutbolista ante el Tribunal Oral 28.

Qué dijo Mariana Nannis al volver a pedir la detención de Claudio Paul Caniggia

En diálogo por teléfono con Los profesionales de siempre (ElNueve), la exbotinera expresó su fastidio con la Justicia. “Mi causa está parada, no sé si compró a los jueces, pero mi causa está parada. Es muy raro. ¿Qué pensarías si tu causa está parada hace dos años?“, comenzó diciendo.

“Él me hizo un juicio de divorcio en la Argentina, yo obviamente hice la cosa de malos tratos en la Argentina, porque me cag… a trompadas el tipo y me violó ¿Dónde la voy a presentar? Si pasó en Argentina», sumó indignada en referencia a la denuncia que hizo en 2018 después de que volvieran de una fiesta en el Hipódromo de Palermo.

Luego, recordó un episodio que atravesó con su entonces marido: «Lo de la perdida del bebé pasó en España, porque me empujó contra un auto y yo estaba embarazada de dos meses y medio”.

Respecto a qué le sugiere su abogado que haga, la mamá de Charlotte, Alex y Kevin Axel, señaló: “Nada. Pablo fue a presentar todas las cosas y en el juzgado se le cag… de risa. Un abogado va a presentar todos los papeles, todas las cosas, todas las denuncias, para que lo metan preso, porque no hay juicio todavía y mi causa está parada. Es raro que una causa de abuso esté parada, ¿qué pasa con las mujeres en Argentina a las que cag… a palos?“.

Las razones por las que Mariana Nannis denunció a Claudio Paul Caniggia

“Yo no me drogo, no tomo alcohol, no salgo de noche, me pasé toda mi vida cuidando a mis hijos, fui una madre ejemplar. Me pasa la m… que me pasa porque me casé con una m…, un hombre normal, esto no lo hace”, continuó Nannis indignada.

Para que quede claro, detalló cuál es el hecho que denuncia: “El tipo iba a 200 km/h, iba a los pedos, se pasaba todos los semáforos rojos, el tipo lo único que me decía era ´Ahora te vas a morir hij… de put… ahora te voy a matar´ Cuando me vino a buscar, el asiento del acompañante, en el que me tenía que sentar yo, estaba en forma de cama, todas humillaciones”.

“A mí lo único que me importa es que un tipo no me cague a trompadas y no me coj… cuando yo no quiero. ¿Por qué no hay justicia para las mujeres en Argentina? ¿O no hay justicia para Mariana Nannis porque está Claudio Caniggia y jugó a la pelotita nada más? ¿Qué pasa?”, cerró furiosa Mariana.