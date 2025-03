Charlotte Caniggia le respondió molesta a Morena Rial por atribuirle un romance con Alejandro Cipolla, su amigo y abogado, pero luego borró el mensaje. «¿Qué pensás de lo que dijo More con el abogado Cipolla?», le preguntó un seguidor a la hermana de Alex Caniggia mediante una interacción en Instagram.

Charlotte Caniggia cruzó a Morena Rial por atribuirle una relación con Alejandro Cipolla: «Busca fama y ensuciar a gente siempre»

«Me parece patética. Una demente hablar mal de mí y hablando puras mentiras», respondió Charlotte. Y siguió: «Yo estoy en pareja hace 6 años, me parece muy feo que esté inventando cosas».

«Me parece que ella busca fama y ensuciar a gente siempre», sentenció. Y concluyó con una fuerte frase: «Patética la gorda».

Morena Rial, por su parte, reaccionó al descargo de la mediática y disparó: «Charlotte, no te atiendo por ahora porque tengo asuntos más importantes que tu desliz amoroso. Pero no provoques al diablo que te puede contestar».

Alejandro Cipolla no se quedó atrás y aclaró mediante un comunicado en la red que no hablará públicamente sobre su vida sentimental: «Ante las diversas consultas por parte de periodistas sobre mi vida sentimental, no voy a responder nada. Por favor, abstenerse de preguntar, solo hablo de mi trabajo».

Morena Rial no se quedó callada y apuntó contra Charlotte Caniggia

Durante el fin de semana, la hija de Jorge Rial interactuó con sus seguidores en Instagram y anunció que, a partir de ahora, contará «chismes de la farándula» en sus redes sociales.

En la cajita de preguntas, los internautas le dejaron diversas consultas, entre ellas, cómo está su relación con Charlotte Caniggia, ya que en 2023 la acusó de mafiosa en el Bailando y se cruzaron.

«Maso, no me gusta que utilice como sextoy a Alejandro Cipolla, él está para algo más serio», manifestó Morena, dando a entender que Caniggia tiene un affaire con su abogado.

«Charlotte, no trates de hacer bajar mis historias, ni lo mandes a Alejandro. Ahora cuento chismes de la farándula, que lo demuestren», siguió filosa.

«¿Charlotte salió o sale con tu abogado? No entendí bien», le preguntaron luego a Morena Rial. Y ella respondió: «Si, se dan. Pregunten en hoteles por General Paz».