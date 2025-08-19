Charly García fue declarado Doctor Honoris Causa por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires. En el acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, destacaron al músico “por su aporte musical y también por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

Charly García fue declarado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

Más allá de los academicismos, Charly García ha dado clase de música, sin proponérselo, durante varias décadas. Y si se quiere llevar su labor a términos académicos, ha dado “cátedra”. Por eso no debe sorprender que la UBA lo haya honrado de esta manera. El diccionario nos muestra de qué se trata. Un “doctorado honoris causa” es un título honorífico que una universidad otorga a una persona en reconocimiento a sus méritos excepcionales en un campo específico, como la academia, la ciencia, la cultura, o el servicio público. Y a esto hay que sumarle todas esas veces que la música del señor García ha sido materia de estudio.

Además, habrá que decir que Charly es un músico con mucha prédica, no sólo por el eslogan “Say No More”. Convoca (cosa que no pasa con muchos artistas de su edad) a generaciones muy variadas. Habló de todo y para todos en sus canciones, fue paradigma del exceso y la resurrección. Y allí estaba, con sus 73 octubres, sentado frente a un público que se sintió absolutamente convocado por él. Y si bien los estudiantes no eligieron identificarse con elementos clásicos como remeras o el conocido brazalete rojo del astro del rock local, las expresiones fueron claras, en algunos casos, y sutiles, en otros. Una chica levantaba un cartel escrito a mano con la frase “Los dinosaurios van a desaparecer, defendamos la universidad pública”. Un rato después la referencia era a otro tema de Charly, muy a tono con la película Puan, donde se encuentra esta sede. Entre los pasillos del Aula se escucharon comentarios del tipo, “aunque no nos vayamos a sacar una selfie, para nosotros es más importante verlo y escucharlo acá, que es nuestra facultad”.

También sonaron humoradas porque hubo que esperarlo (no sería Charly si no fuera así). Por eso, entre los que habían llegado temprano se escucharon las palmas y el coreo de canciones: de “Seminare” a “Promesas sobre el bidet”. Y por supuesto un “Olé, olé, olé Charly, Charly”. Hasta las de Sui Generis conocía ese público.

Más allá de la impuntualidad habitual del homenajeado, la demora tuvo una cuota extra. Exagerado sería decir que fue un día como el del concierto “subacuático” de Vélez, pero a muchos les costó llegar, incluido el protagonista y su familia, que le hicieron frente a la tormenta con alerta naranja y acudieron a la cita.

“Charly nos reúne a todos”’, dijo el decano de la facultad, Ricardo Manetti, durante la exposición que dio antes de la distinción. “Charly nos honra, nos enorgullece. Es nacional y popular. Es de los que transformaron el campo artístico”.

Qué dijo Charly García tras recibir la distinción y ser declarado Doctor Honoris Causa

Luego de que se pidiera que “se lo cuide”, porque se moviliza en sillas de ruedas, finalmente llegó al aula 108. Su ingreso fue una absoluta ovación, luego de que toda la asistencia calentara la garganta con sus canciones.

“Buena tardes. Gracias por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, fueron sus únicas palabras. El acto fue breve pero absolutamente emotivo.