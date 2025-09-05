El tierno posteo de Lionel Messi tras conocer a Charly García: «¡Sos enorme!»

Charly García y el encuentro con el capitán argentino en el Monumental.

Una de las perlitas que dejó la espectacular noche de este jueves, donde la Selección Argentina goleó a Venezuela con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, fue la visita de Charly García y el encuentro del talentoso músico con el capitán del conjunto que conduce Lionel Scaloni.

El icónico músico, de 73 años, decidió asistir al encuentro y se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados de la jornada. Desde su platea preferencial, García disfrutó del espectáculo futbolístico que ofreció el equipo de Lionel Scaloni.

¡Vaya reunión de genios entre Messi y Charly García a la salida del estadio Monumental! 🤩



Tras el cara a cara, Messi no dudó en replicar en sus redes sociales lo que se dijo con el reconocido cantautor: «¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme, Charly García!», escribió el astro del fútbol, mostrando profunda admiración por quien ya se ha convertido en una leyenda de la música nacional.

Cabe señalar que, una vez consumado el triunfo de la Albiceleste, Charly fue invitado a ingresar al vestuario para compartir un momento íntimo con Messi y el resto del plantel. En silla de ruedas y acompañado por un asistente, el artista se fotografió con el capitán, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La postal conjunta recorrió el país en cuestión de minutos. El gesto no terminó allí. Cuando Messi se retiraba del estadio junto a Antonela Roccuzzo, Charly lo esperó a la salida para despedirse personalmente.

El rosarino detuvo su auto y estrechó la mano del músico, quien le dijo con voz emocionada: “Que Dios te bendiga”.