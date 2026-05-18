Preocupación por Chiche Gelblung: qué le pasó y cómo evoluciona en terapia intensiva.-

El periodismo argentino sigue de cerca la evolución de una de sus figuras más icónicas y vigentes. Chiche Gelblung se encuentra hospitalizado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei, donde ingresó hace seis días tras sufrir un complejo cuadro clínico.

Lo que se inició como un accidente doméstico menor, hace dos semanas, derivó en una serie de afecciones que obligaron a Chiche Gelblung a someterse a una intervención cardiológica de urgencia.

Según confirmaron fuentes oficiales de su entorno y periodistas especializados al portal Puro Show, el conductor de 82 años ha mostrado una evolución clínica estable y se encuentra lúcido, a pesar de la gravedad acumulada de los episodios que forzaron su internación.

Los motivos de la internación de Chiche Gelblung en el Sanatorio Mater Dei

El origen de la hospitalización de Chiche Gelblung se remonta a unos quince días atrás, cuando una dificultad al caminar provocada por un espolón en el pie le causó una fuerte caída en su residencia.

El impacto le produjo un severo hematoma en la zona del ojo izquierdo, marca que el periodista intentó disimular con sus característicos anteojos para no interrumpir sus compromisos en Crónica HD y Canal 9.

Sin embargo, el esfuerzo físico agravó su estado general. Al cuadro traumático inicial se le sumó el diagnóstico de una trombosis en el tobillo y, posteriormente, una complicación de origen cardíaco derivada del estrés general provocado por el espolón.

Ante este panorama, el equipo médico del Sanatorio Mater Dei determinó la colocación de dos stents para asegurar su estabilidad coronaria, disponiendo su permanencia en cuidados intensivos para un monitoreo estricto de su circulación.

El estado actual de Chiche Gelblung: lucidez y contacto con su entorno

A pesar de haber transitado horas difíciles durante el fin de semana —lo que motivó su ausencia en la pantalla de Crónica—, las señales sobre la salud de Chiche Gelblung aportan un marco de moderada tranquilidad.

Fuentes directas confirmaron que el veterano comunicador se mantiene plenamente consciente y conectado con su realidad laboral.

La periodista Nancy Duré reveló que logró tomar contacto con el conductor a través de la mensajería móvil, recibiendo respuestas con su habitual estilo pragmático.

Si bien el entorno restringió la recepción de llamadas telefónicas debido a la alta demanda de los medios de comunicación, Chiche Gelblung continúa respondiendo textos a sus equipos de producción, demostrando una notable resiliencia mientras aguarda que los especialistas del Sanatorio Mater Dei determinen los próximos pasos para su externación.