Cómo evoluciona la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

La salud de Chiche Gelblung continúa generando preocupación, aunque en las últimas horas trascendieron datos alentadores sobre su evolución luego de haber sido internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación.

Según informaron distintos medios nacionales, el periodista de 82 años permanece bajo observación médica, pero consciente y estable, acompañado permanentemente por especialistas que siguen de cerca su recuperación.

Qué dijeron sobre el estado actual de Chiche Gelblung

De acuerdo con la información difundida en programas de espectáculos y medios televisivos, Gelblung mostró una evolución favorable en las últimas horas luego del cuadro que obligó a su internación.

Si bien continúa en terapia intensiva por precaución y monitoreo constante, trascendió que el conductor se encuentra despierto y respondiendo positivamente al tratamiento médico.

Hasta el momento, su entorno mantiene cautela y evita brindar demasiados detalles, aunque las primeras señales serían alentadoras.

La caída y las complicaciones que encendieron la alarma

El periodista había sufrido días atrás una caída en su domicilio a raíz de un problema en uno de sus pies, situación que le provocó un fuerte golpe en el rostro y un hematoma visible en el ojo izquierdo.

Con el correr de los días, el cuadro se complicó debido a una descompensación y posteriormente los médicos detectaron una trombosis, motivo por el cual decidieron intensificar los controles y trasladarlo a terapia intensiva.

Los antecedentes recientes de salud del periodista

No es la primera vez que Chiche Gelblung atraviesa problemas de salud en los últimos meses.

En abril de este año ya había sido internado luego de otra descompensación y se sometió a una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

En aquel momento también habían circulado versiones sobre un posible infarto, aunque el propio periodista salió a desmentirlas públicamente.

Preocupación y apoyo en el ambiente periodístico

La noticia sobre la internación de Gelblung generó repercusión inmediata en el mundo del espectáculo y el periodismo, donde distintas figuras expresaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Con una extensa trayectoria en radio y televisión, Chiche Gelblung es considerado uno de los periodistas más influyentes y reconocidos de la Argentina.