China Suárez versus Wanda Nara: los abogados de Eugenia analizan medidas

Agustín Rodríguez, el abogado de La «China» Suárez fue entrevistado por Marcela Tauro y el panel de intrusos y se expresó de forma contundente diciendo que «Eugenia no provoca a Wanda, es una persona libre»

La palabra del abogado de La China Suárez

En diálogo con el programa Intrusos, Rodríguez dijo con respecto a la guerra desatada entre Wanda y Eugenia Suárez que: «No cabe duda que Wanda tiene un tema personal con La China Suarez «

También aseguró que tienen una medida cautelar para impedirle a Wanda Nara, seguir divulgando audios, videos y chats, y agregó que Wanda, viola todo el tiempo esa cautelar. Por ese motivo, desde la defensa de la China Suarez van a pedir en Feria, que se haga efectiva la multa. El valor de esa multa lo va a fijar el juez dependiendo de la gravedad de la situación.

Según el abogado de La China Suárez, Wanda lo que hace es victimizarse, «echándole la culpa a la China Suárez de una cuestión que es exclusivamente familiar de ellos».

Abogado de Eugenia Suárez: «Iniciamos la medicación por daños y perjuicios»

Además el letrado comentó que ya iniciaron la mediación de daños y perjuicios y confirmó que la audiencia será en el mes de febrero.

Entre otras cosas dijo que «Eugenia no quiere exponerse. Wanda tiene un desprecio hacia la justicia, porque cree que es impune, y el tiempo me va a dar la razón de que no lo es».

También confirmó que están evaluando llevar el tema al fuero penal pero, que por lo pronto van a ir por el que creen que es mas efectivo, daños y perjuicios, tenemos argumentos y pruebas.

Rodriguez aseguró que Eugenia Suárez es una persona libre y puede hacer lo que sea y que Wanda trata de figurar a costa de La China que ni siquiera habla.