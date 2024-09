Christian Nodal enfurecido por las críticas tras el cumpleaños que organizó Cazzu para su hija: «Hay un límite»

Este viernes 13 de septiembre la rapera argentina Cazzu festejó el primer añito de su hija Inti, a quien tuvo con el cantante mexicano Christian Nodal. Rodeada de amigos y familia, la cumpleañera tuvo una gran fiesta a la que asistió su padre. Sin embargo, el intérprete de música regional parece haber sido criticado por no subir fotos del festejo y decidió salir a defenderse.

Se enojó Christian Nodal 🤯😬 pic.twitter.com/j04boT4u3B — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 15, 2024

Christian Nodal furioso: se defendió de las críticas en las redes pero su reacción le sumó más comentarios negativos

Días después del gran festejo de cumpleaños de la pequeña Inti, Nodal apareció en su cuenta de Instagram para hablar sobre los comentarios negativos que recibe por su paternidad. “Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro” comenzó diciendo el artista.

“Yo soy bien consciente de los medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo. Como usan una imagen con mi hija para decir ‘ah, no, que este cabrón no quiere pagar manutención’, ‘que una jueza y que negocio» se quejó Christian.

«Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda. Que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso?« expresó Nodal.

Esto fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta a Cazzu y otros miembros de la familia, ya que ellos si publicaron varias fotos de la bebé en su día. «Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso” continuó.

“Lo que sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 28 horas para poder compartir días con ella” siguió el interprete. Además agregó: “No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé”.

“Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió. Para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada” dijo el cantante.

“Creo que desde ahí va el amor. No desde un post. Entonces, hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no es mío. Pero bueno” concluyó.