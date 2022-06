Comenzó la producción de la precuela de IT: todo lo que se sabe sobre esta serie de HBO

IT tendrá su precuela en la nueva serie de HBO Max. Foto: New Line Cinema

Uno de los iconos del terror, llegará a HBO. Se trata de la precuela de IT y se confirmó que el proyecto ya tiene luz verde. Es una producción de Warner Bros que cuenta con la aprobación de Stephen King, el escritor creador de esta historia de terror.

La ficción se estrenará en HBO Max. Se conoció que contará sobre el personaje principal, ya que en las dos películas presentadas en 2017 y 2019 no hubo un desarrollo suficiente para la construcción del villano. Estás incógnitas, se responderán a través de una serie precuela llamada Welcome to Derry, nombre que hace referencia a la ciudad ficticia ubicada en Maine, Estados Unidos, donde transcurren las novelas de King.

Ya se había confirmado su realización pero en las últimas horas se supo que el proyecto ya inició su marcha.

“¡Primer día en la sala de escritores de Welcome to Derry! Flotamos aquí abajo”, reveló la guionista Shelley Meals, a través de Twitter en una foto junto a parte de los trabajadores y el característico globo rojo.

En el equipo estarán el argentino Andy Muschietti (cineasta de las dos entregas anteriores) y Bárbara Muschietti como productores ejecutivos, los cuales estarán acompañados por Jason Fuchs.

Una de las dudas, es si Bill Skarsgård retomará nuevamente su papel de Pennywise o si optarán por una versión más joven del personaje.

