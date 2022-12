No te infartes: cómo cuidar el corazón durante la final del Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina está en la final del Mundial Qatar 2022. Eso provocó una inmensa alegría a lo largo y ancho del país. Sin embargo el camino de La Scaloneta en el certamen provocó estrés, ansiedad y nervios en muchos hinchas… y aún resta el partido decisivo. En ese sentido, es conveniente advertir de los riesgos al corazón que implica pasar por estos estados emocionales.

Así, comer liviano, no tomar alcohol y distraerse en el entretiempo son algunas de las recomendaciones que especialistas brindan a los hinchas, sobre todo a los que tienen antecedentes cardíacos.

«Doctor, ¿se viene el mundial, qué me recomienda para cuidar el corazón?», le preguntaba tiempo atrás el «Tano» Pasman a un médico en una dramatización realizada por el Instituto Cardiológico de Buenos Aires (ICBA) e inmediatamente la imagen remitía al video del hincha, a los gritos, mirando el partido del descenso de River que se viralizó en 2011.

«La decisión de realizar este video tuvo que ver con generar conciencia de que cuando decimos que hay personas que se mueren por la emoción producida por un partido de fútbol no estamos usando una metáfora, y los hinchas tienen que tomar conciencia de esto», había recalcado Alberto Alves Lima, director médico del ICBA.

El 28 de noviembre de 2000 el actor Alfonso de Grazia, fanático de Boca, murió de un infarto mientras veía por televisión el partido que disputaba su equipo en Tokio contra el Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental.

La literatura futbolera también refirió al tema de la mano de Roberto Fontanarrosa, en el célebre «19 de diciembre de 1971», el cuento en el que el escritor narraba la historia del «viejo Casale» que «quedó seco» tras el triunfo canalla en el clásico del fútbol rosarino.

El corazón, los infartos y los mundiales

Dentro de la evidencia científica, una de las más reconocidas fue el estudio publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine durante el Mundial de Alemania 2006.

«Durante los partidos que jugaba Alemania aumentaron hasta tres veces la cantidad de pacientes que ingresaron infartados a los hospitales, cuatro veces más hombres y dos veces más mujeres, en relación a los otros días; esto más allá de los resultados», había explicado al respecto Alves Lima.

Otra publicación en la revista inglesa BMJ había mostrado similares resultados: en el Mundial de 1998, cuando Inglaterra fue eliminada por la Argentina en definición por penales, se incrementaron en todo el Reino Unido un 25 por ciento las internaciones por infarto de miocardio los tres días posteriores al partido, según la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).

«Hay algunas conductas que se pueden tener para no potenciar los efectos de ese estrés emocional, como evitar comidas pesadas, ingerir en lo posible frutas y verduras, no tomar alcohol o reducirlo al mínimo, y no fumar en exceso en caso de ser fumador y recordar ese día tomar la medicación si se está medicado», había recoemendado Alves Lima.

En el mismo sentido, el electrofisiólogo Sergio Dubner, de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, había añadido a las recomendaciones anteriores «tomarse un descanso fuera del televisor, durante el entretiempo caminar unos minutos para distraerse y no mirar el partido solo, hacerlo acompañado con amigos o familiares para estar en un ambiente más relajado«.