Cómo desconectar del celular: tips para mejorar tu bienestar digital

¿Sentís que vivís pegado al celular y terminás el día sin energía? No estás solo: la hiperconexión constante afecta nuestra concentración, calidad de sueño y productividad. Alcanzar un equilibrio es posible y se llama bienestar digital. Para ayudarte a lograrlo, te compartimos una guía con tips prácticos y efectivos que podés empezar a aplicar hoy mismo en casa. ¡Tomá nota!

Cómo descansar del celular: tips prácticos y efectivos para evitar la hiperconexión constante

Para descansar del celular, los expertos recomiendan implementar prácticas de bienestar digital que favorezcan la desconexión y nos permitan mejorar la calidad de vida. A continuación, repasamos algunos tips prácticos y efectivos para que implementes en casa:

Establecé límites claros.

Definí momentos del día para alejarte por completo de los dispositivos , para mejorar el descanso o el inicio del día.

Los sistemas operativos incluyen herramientas de control, para monitorear y establecer límites diarios para el uso de las aplicaciones.

Practicá la desintoxicación digital periódica.

Dedicá un tiempo de tu rutina para desconectarte por completo de las redes sociales y otras actividades no esenciales, como un momento para reconectar con vos mismo y con los que te rodean.

Evitá la multitarea digital con el celular.

Enfocarse en una sola tarea durante tus actividades ayuda a mejorar la actividad mental, ya que el multitasking de acciones y aplicaciones abiertas puede disminuir tu productividad y aumentar la sensación de agobio.

Practicá la higiene de sueño.