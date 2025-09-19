Cómo desconectar del celular: tips para mejorar tu bienestar digital
Si sos de los que viven conectado al celular todo el día y todos los días, repasamos acá 4 tips básicos que pueden ayudarte a descansar y mejorar tu relación con la tecnología.
¿Sentís que vivís pegado al celular y terminás el día sin energía? No estás solo: la hiperconexión constante afecta nuestra concentración, calidad de sueño y productividad. Alcanzar un equilibrio es posible y se llama bienestar digital. Para ayudarte a lograrlo, te compartimos una guía con tips prácticos y efectivos que podés empezar a aplicar hoy mismo en casa. ¡Tomá nota!
Cómo descansar del celular: tips prácticos y efectivos para evitar la hiperconexión constante
Para descansar del celular, los expertos recomiendan implementar prácticas de bienestar digital que favorezcan la desconexión y nos permitan mejorar la calidad de vida. A continuación, repasamos algunos tips prácticos y efectivos para que implementes en casa:
Establecé límites claros.
- Definí momentos del día para alejarte por completo de los dispositivos, para mejorar el descanso o el inicio del día.
- Los sistemas operativos incluyen herramientas de control, para monitorear y establecer límites diarios para el uso de las aplicaciones.
Practicá la desintoxicación digital periódica.
- Dedicá un tiempo de tu rutina para desconectarte por completo de las redes sociales y otras actividades no esenciales, como un momento para reconectar con vos mismo y con los que te rodean.
Evitá la multitarea digital con el celular.
- Enfocarse en una sola tarea durante tus actividades ayuda a mejorar la actividad mental, ya que el multitasking de acciones y aplicaciones abiertas puede disminuir tu productividad y aumentar la sensación de agobio.
Practicá la higiene de sueño.
- Evitá el uso de dispositivos electrónicos una hora antes de dormir para garantizar un descanso reparador, ya que la luz azul de las pantallas puede interferir con la producción de la melatonina, la hormona del sueño.
