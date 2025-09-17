Activar el modo avión al cargar el celular: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En el mundo digital actual, el celular es uno de los objetos más usados a lo largo del día. Por eso, cualquier consejo que ayude a cuidarlo y optimizar su rendimiento genera interés. Uno de los hábitos que se ha vuelto tendencia es activar el modo avión mientras el teléfono está conectado a la corriente para cargar su batería y, aunque pueda parecer un truco menor, tiene efectos muy beneficiosos.

Los beneficios de activar el modo avión al cargar el celular

Cuando se activa el modo avión, el teléfono celular desactiva funciones como wifi, datos móviles y bluetooth. Esto reduce el consumo de energía durante la carga, lo que permite que la batería se complete más rápido.

Además, al desconectarse de la red, el celular deja de buscar señales y notificaciones de manera constante. Este proceso suele consumir recursos del procesador y batería, ralentizando la carga si está encendido.

Otro beneficio es que disminuye la exposición a radiación de ondas electromagnéticas mientras la persona duerme. En tal sentido, para quienes cargan el teléfono en la mesa de luz, puede ser una manera de reducir riesgos innecesarios.

El hábito de activar el modo avión al cargar el celular puede prolongar la vida útil de la batería. Mantenerla en temperaturas bajas y evitar el uso intensivo mientras carga reduce el desgaste de sus celdas internas. En resumen, las ventajas son:

Carga más rápida

La carga es más rápida al no usar redes ni procesos en segundo plano.

Menor temperatura

La batería no se calienta tanto durante la carga.

Protege la batería

Evita ciclos de carga y descarga provocados por notificaciones.

Mayor seguridad

Tiene menos exposición a radiación si está cerca de la cama.

Ahorro de energía

Optimiza el uso del cargador y reduce el consumo eléctrico.

Modo avión al cargar el celular: lo que debés tener en cuenta

Es importante destacar que no es recomendable mantener el teléfono en modo avión de manera permanente si se esperan llamadas o mensajes importantes. Por eso, lo ideal es usar esta función en momentos en los que no se necesita conexión, como, por ejemplo, de noche. Los tips extra para cuidar la batería son:

No cargar al 100 % siempre

Lo ideal es mantenerla entre el 20 % y el 80 % para reducir el desgaste químico.

Evitar usar el celular mientras carga

Esto eleva la temperatura y fuerza el consumo de energía.

Utilizar cargadores originales o certificados

Previene daños en la batería y sobrecalentamientos.

Desactivar aplicaciones en segundo plano

Tener menos procesos activos significa menor consumo y una carga más eficiente.

