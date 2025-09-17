Activar el modo avión al cargar el celular: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Activar el modo avión mientras se carga el celular puede ser muy beneficioso. Los detalles en esta nota.
En el mundo digital actual, el celular es uno de los objetos más usados a lo largo del día. Por eso, cualquier consejo que ayude a cuidarlo y optimizar su rendimiento genera interés. Uno de los hábitos que se ha vuelto tendencia es activar el modo avión mientras el teléfono está conectado a la corriente para cargar su batería y, aunque pueda parecer un truco menor, tiene efectos muy beneficiosos.
Los beneficios de activar el modo avión al cargar el celular
Cuando se activa el modo avión, el teléfono celular desactiva funciones como wifi, datos móviles y bluetooth. Esto reduce el consumo de energía durante la carga, lo que permite que la batería se complete más rápido.
Además, al desconectarse de la red, el celular deja de buscar señales y notificaciones de manera constante. Este proceso suele consumir recursos del procesador y batería, ralentizando la carga si está encendido.
Otro beneficio es que disminuye la exposición a radiación de ondas electromagnéticas mientras la persona duerme. En tal sentido, para quienes cargan el teléfono en la mesa de luz, puede ser una manera de reducir riesgos innecesarios.
Las ventajas de activar el modo avión al cargar el celular
El hábito de activar el modo avión al cargar el celular puede prolongar la vida útil de la batería. Mantenerla en temperaturas bajas y evitar el uso intensivo mientras carga reduce el desgaste de sus celdas internas. En resumen, las ventajas son:
- Carga más rápida
La carga es más rápida al no usar redes ni procesos en segundo plano.
- Menor temperatura
La batería no se calienta tanto durante la carga.
- Protege la batería
Evita ciclos de carga y descarga provocados por notificaciones.
- Mayor seguridad
Tiene menos exposición a radiación si está cerca de la cama.
- Ahorro de energía
Optimiza el uso del cargador y reduce el consumo eléctrico.
Modo avión al cargar el celular: lo que debés tener en cuenta
Es importante destacar que no es recomendable mantener el teléfono en modo avión de manera permanente si se esperan llamadas o mensajes importantes. Por eso, lo ideal es usar esta función en momentos en los que no se necesita conexión, como, por ejemplo, de noche. Los tips extra para cuidar la batería son:
- No cargar al 100 % siempre
Lo ideal es mantenerla entre el 20 % y el 80 % para reducir el desgaste químico.
- Evitar usar el celular mientras carga
Esto eleva la temperatura y fuerza el consumo de energía.
- Utilizar cargadores originales o certificados
Previene daños en la batería y sobrecalentamientos.
- Desactivar aplicaciones en segundo plano
Tener menos procesos activos significa menor consumo y una carga más eficiente.
NA
Comentarios