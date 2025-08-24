ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo programar mensajes en WhatsApp: las alternativas para Android, iPhone y PC

Aunque la aplicación no ofrece esta función de forma nativa, existen varias herramientas y métodos que permiten lograrlo en Android, iPhone y también en la versión web.

Redacción

Por Redacción

Cada vez más usuarios buscan la manera de programar mensajes en WhatsApp, ya sea para organizar su trabajo, enviar recordatorios o mantener la comunicación activa sin necesidad de estar pendientes del celular. Aunque la aplicación no ofrece esta función de forma nativa, existen varias herramientas y métodos que permiten lograrlo en Android, iPhone y también en la versión web.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp? Business, la opción oficial

La versión empresarial de la aplicación, disponible en Android e iOS, ofrece la posibilidad de configurar respuestas automáticas. Entre ellas se destacan:

  • Mensaje de bienvenida: se envía de forma automática cuando alguien inicia una conversación por primera vez.
  • Mensaje de ausencia: permite programar un horario específico en el que el sistema enviará la respuesta predeterminada.

Para configurarlo, basta con ingresar en Configuración > Herramientas de mensajería, activar la función deseada y personalizar el texto.

Aplicaciones externas para Android

En los celulares Android existen aplicaciones que permiten programar mensajes en la versión estándar de WhatsApp, como SKEDit, Wasavi o Do It Later. Estas apps funcionan otorgándoles permisos de accesibilidad para que puedan enviar mensajes en nombre del usuario en la fecha y hora programada. Es importante destacar que el teléfono debe estar encendido y con conexión a internet para que la función se ejecute.

Atajos en iPhone

En el caso de los iPhone, Apple restringe el acceso a aplicaciones externas con esta función. Sin embargo, se puede utilizar la herramienta Atajos (Shortcuts) para crear una automatización que envíe mensajes en un horario determinado. La limitación es que, a diferencia de Android, el sistema solicitará siempre una confirmación manual antes de realizar el envío.

WhatsApp Web y extensiones

Para quienes prefieren usar la computadora, WhatsApp Web también permite programar mensajes mediante extensiones de navegador como Blueticks Scheduler o WA Web Plus, que suman esta función a la plataforma. Aunque WhatsApp aún no cuenta con un programador nativo, existen distintas alternativas.


