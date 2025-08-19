ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo es «Jóvenes y Millonarios», la serie francesa de Netflix que le pelea a «Merlina» y «En el barro»

La comedia dramática francesa sorprendió y se colocó en el top 5 de lo más visto de la plataforma en la Argentina.

Redacción

Por Redacción

Jóvenes y Millonarios

«Jóvenes y Millonarios» (Young Millionaires en su título original) es una serie francesa de comedia dramática estrenada en Netflix en 2025 y con muy buena recepción hasta ahora. 

La trama sigue las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella que, de la noche a la mañana, ganan 17 millones de euros en la lotería. Lo que inicialmente parece la solución a todos sus problemas, se convierte rápidamente en un laberinto de caos y complicaciones.

De qué trata “Jóvenes y Millonarios”

El dilema central de la serie es que, al ser menores de edad, los protagonistas no pueden cobrar legalmente el premio. Esto los lleva a buscar a un adulto de confianza que pueda hacerlo por ellos, desencadenando una serie de situaciones cómicas, dramáticas y arriesgadas. La serie explora cómo la riqueza repentina impacta en sus vidas, sus amistades y su paso a la etapa adulta, poniendo a prueba su confianza y lealtad.

La serie, con episodios de 30 minutos, mezcla humor y tensión, mostrando las consecuencias inesperadas de tener una fortuna sin la madurez necesaria para manejarla. Aborda temas como la madurez emocional, la desigualdad económica, la identidad cultural y la fragilidad de las relaciones humanas cuando el dinero entra en juego.

El elenco principal incluye a:

  • Abraham Wapler como Léo
  • Malou Khebizi como Samia
  • Calixte Broisin-Doutaz como David
  • Sara Gançarski como Jess
  • Jeanne Boudier como Victoire (un personaje clave que les ayuda con la parte legal)

«Jóvenes y Millonarios» es una propuesta que combina el sueño de la lotería con la cruda realidad de la burocracia, los engaños y los dilemas éticos que surgen cuando el dinero aparece de forma inesperada.


Temas

Netflix

