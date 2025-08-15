Vuelve «Narnia»: empezó el rodaje de la nueva adaptación de Netflix dirigida por Greta Gerwig

Después del éxito de la película de Barbie, Greta Gerwig se unió a Netflix para dirigir la cuarta película de la saga «Las Crónicas de Narnia». El rodaje de esta nueva entrega titulada «El Sobrino del Mago» ha comenzado en Londres, mientras crece la expectativa sobre el enfoque de Gerwig y cómo las modificaciones en la adaptación afectarán a la obra original. Te contamos todos los detalles.

Netflix: Empezó el rodaje de «El Sobrino del Mago», la nueva adaptación del universo de Narnia

Greta Gerwig, directora de renombrados éxitos como Mujercitas y Barbie, se sumerge en un mundo de fantasía para dirigir una nueva versión de «Las Crónicas de Narnia». El rodaje de «El Sobrino del Mago» ha comenzado en Londres, mientras crece la expectativa sobre el enfoque de Gerwig y cómo las modificaciones en la adaptación afectarán a la obra original.

La cuarta película de la saga combina figuras consagradas con talento emergente. Meryl Streep interpreta la voz de Aslan (el león), Emma Mackey dará vida a la icónica Bruja Blanca, mientras Daniel Craig asume el papel del enigmático tío Andrew.

El guion de la cuarta película se adaptó del sexto libro de Staples Lewis, que narra los orígenes de Narnia. El diseño de vestuario cobró gran importancia en el proyecto, bajo la supervisión del galardonado director de fotografía, Seamus McGarvey, encargado de capturar la esencia del periodo histórico elegido. El rodaje continúa en diversos puntos del Reino Unido, donde han surgido múltiples imágenes del set, aumentando la anticipación.

Netlfix: Cuándo se estrena «El Sobrino del Mago»

Según el sitio «What’s on Netflix«, aún no hay una fecha confirmada de estreno. No obstante, dado que el rodaje comenzó recientemente, se estima que «El sobrino del mago» podría llegar a fines de 2026. La producción tendrá un lanzamiento particular: primero en cines y, semanas más tarde, en Netflix.

En paralelo, los seguidores de la saga de Narnia siguen de cerca las imágenes que se filtran desde el set, ubicado en reconocidos escenarios de Londres.