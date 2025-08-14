Cómo es «Sigue respirando», la serie del 2022 que está entre las más vistas de Netflix

«Sigue Respirando» (Keep Breathing en su título original) es una miniserie dramática de supervivencia de Netflix, estrenada en 2022, y que actualmente aparece entre los títulos más vistos de la plataforma.

La trama se centra en una joven abogada que, tras sobrevivir a un accidente de avión en una remota y hostil región de Canadá, debe luchar desesperadamente por su vida mientras enfrenta tanto los peligros de la naturaleza como sus propios demonios internos y traumas del pasado.

De qué trata “Sigue Respirando”

La historia sigue a Liv (interpretada por Melissa Barrera), una abogada ambiciosa y reservada que, por motivos personales y urgentes, decide tomar un vuelo privado a toda prisa. Sin embargo, durante el trayecto, el pequeño avión sufre un desperfecto y se estrella en medio de la vasta y salvaje naturaleza canadiense. Liv es la única superviviente del accidente, quedando completamente aislada en un entorno implacable.

A medida que Liv intenta sobrevivir a los elementos –el frío, la falta de comida, la escasez de agua, la fauna salvaje– y busca una forma de ser rescatada, la serie intercala su presente de lucha y desesperación con flashbacks de su pasado. Estas visiones revelan la complicada relación con su madre, sus problemas familiares y el trauma emocional que la ha marcado a lo largo de su vida.

La serie explora cómo la soledad y el peligro extremo del entorno natural fuerzan a Liv a confrontar sus miedos, sus culpas y las decisiones que la llevaron hasta ese punto. La lucha física por la supervivencia se convierte en una metáfora de su propia batalla interna por sanar y seguir adelante. «Sigue Respirando» es una historia de resiliencia y autodescubrimiento, donde la protagonista debe encontrar la fuerza no solo para sobrevivir en la naturaleza, sino también para superar sus propios conflictos psicológicos.