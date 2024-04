¿Nuevo romance? : De Paul, Juanita Tinelli y la foto que despertó los rumores

Marcelo Tinelli se encuentra de vacaciones en España junto a su familia y aprovecharon para visitar a Candelaria y Coti Sorokin, quienes se casaron hace poco y viven en Europa. Además, también se encontraron con amigos que están instalados en ese país, entre ellos Rodrigo De Paul

Tanto Marcelo, como sus hijos suelen compartir cosas en redes, es por eso que en las últimas horas comenzaron a surgir rumores de affaire entre el ex de Tini Stoessel y una de las hijas del conductor del Bailando. A pesar de que había especulaciones con que Rodrigo y Tini se habrían dado otra chance, ahora las especulaciones tomaron otro camino.

Según Pochi de Gossipeame, una foto de Juana Tinelli habría revelado que estuvo de fiesta en la casa de la expareja de Camila Homs en España. En la imagen se puede ver la gorra y el sillón del jugador, algo que podría dar a entender que hay mucho más que solo amistad.

La panelista del programa Empezar el día que conduce Yuyito González en Ciudad Magazine, contó: «Lo que sí, me parece que anduvieron divirtiéndose en el departamento de Rodrigo de Paul. En la foto de Juanita se ve el almohadón y la gorrita de él», describió la periodista en una historia que subió a sus redes. Allí se ven estos dos detalles muy presentes y comparados con fotos del pasado del mediocampista.

«Yo sabía que, en su momento, Cande Tinelli y Coti Sorokin se habían juntado con Tini Stoessel y De Paul en Madrid. Hubo foto así que no creo que haya mala onda», agregó en la publicación, en relación a un encuentro previo de otra de las hijas de «El Cabezón» y su marido músico, cuando el nacido en Sarandí todavía estaba en pareja con la cantante. Gracias a las miradas desconfiadas de las redes sociales, la historia despertó rumores de romance entre la modelo y el futbolista del Atlético de Madrid. Aunque en los hechos son todas especulaciones debido a que no hay más precisiones que una foto que bien podría significar una relación amistosa y nada más.

Lo cierto es que De Paul está soltero desde que se separó de Tini. Al menos esa es la versión pública, la cual fue cruzada por rumores de reconciliación muchas veces desde que se terminó la relación. Ya desde el vamos, la ruptura entre ambos estuvo marcada por la anterior separación del futbolista con Camila Homs. La madre de sus dos hijos había tenido malas referencias contra la popular cantante luego de que se hiciera pública la relación con su ex. Inclusive el fin de la relación con Tini tuvo mucho que ver con ella y con la participación que estaba por hacer en el Bailando 2023, y para que esa exposición pública no atente contra la carrera musical en ascenso.

Con información de Big Bang News y Canal 26

Tini Stoessel sobre el romance con Rodrigo De Paul: «No me cargué ninguna familia»

Tini Stoessel estuvo junto a Emilia Mernes en Rumis, el stream de La Casa, y sorprendió al lanzar una fuertísima declaración sobre su romance con Rodrigo de Paul. Todo comenzó cuando, por pedido de las artistas, escucharon mensajes del público con el tópico de “desamor”.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la artista. Por los dichos, Cami Homs fue tendencia en la red social X.