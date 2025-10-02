ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer buñuelos de zanahoria y queso en menos de 30 minutos: sin harina ni fritura 

Se trata de una receta saludable ideal para disfrutar en un almuerzo exprés. 

Los buñuelos de zanahoria y queso son una opción perfecta cuando se quiere comer algo saludable, rápido y delicioso. En este marco, existe una alternativa para preparar en menos de 30 minutos y que, además, no lleva harina ni se fríen. 

Esta versión no resigna el sabor ni la textura. Son livianos y cremosos y llenos de sabor. A continuación, te contamos el paso a paso de la receta. 

Cómo hacer buñuelos de zanahoria más livianos 

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas ralladas 
  • 100 gramos de queso rallado 
  • 2 huevos 
  • 3 cucharadas de avena fina 
  • 1 diente de ajo picado 
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto 
  • Una cucharadita de aceite de oliva para el molde 

Paso a paso: 

  • Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca o aceite en spray. 
  • Mezclar en un bol las zanahorias ralladas, el queso, los huevos y la avena (o fécula) hasta lograr una masa homogénea. 
  • Condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y, si te gusta, un poco de ajo picado. 
  • Formar bolitas o discos con la mezcla y acomodarlas en la bandeja, dejando espacio entre cada una. 
  • Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén doradas y firmes por fuera, pero cremosas por dentro. 

