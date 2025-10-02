Cómo hacer buñuelos de zanahoria y queso en menos de 30 minutos: sin harina ni fritura 

Los buñuelos de zanahoria y queso son una opción perfecta cuando se quiere comer algo saludable, rápido y delicioso. En este marco, existe una alternativa para preparar en menos de 30 minutos y que, además, no lleva harina ni se fríen.

Esta versión no resigna el sabor ni la textura. Son livianos y cremosos y llenos de sabor. A continuación, te contamos el paso a paso de la receta.

Cómo hacer buñuelos de zanahoria más livianos

Ingredientes:

2 zanahorias medianas ralladas

100 gramos de queso rallado

2 huevos

3 cucharadas de avena fina

1 diente de ajo picado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Una cucharadita de aceite de oliva para el molde

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca o aceite en spray.

Mezclar en un bol las zanahorias ralladas, el queso, los huevos y la avena (o fécula) hasta lograr una masa homogénea.

Condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y, si te gusta, un poco de ajo picado.

Formar bolitas o discos con la mezcla y acomodarlas en la bandeja, dejando espacio entre cada una.