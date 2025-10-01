Cómo hacer sorrentinos de remolacha con salsa de espinaca: el paso a paso de la receta
Se trata de una de las recetas que mejor representan la cocina creativa y saludable de la temporada.
La cocina casera sigue reinventándose con propuestas que combinan tradición e innovación. Esta vez, la protagonista es la remolacha, una hortaliza cargada de nutrientes que aporta color, sabor y frescura a un plato clásico: los sorrentinos. Acompañados por una salsa blanca de espinaca, estos sorrentinos no solo se destacan por su presentación, sino también por su valor nutritivo.
Aquí te dejamos la receta paso a paso para preparar sorrentinos de remolacha (masa teñida con remolacha) rellenos de ricotta, acompañados de una salsa blanca de espinaca. Rendimiento: 4 personas (unos 30–36 sorrentinos).
Cómo hacer sorrentinos de remolacha con salsa blanca de espinaca
Ingredientes
Para la masa (rinde ~30–36 sorrentinos)
- 250 g harina 0000
- 2 huevos grandes
- 80–100 g puré de remolacha (ver preparación abajo)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva (opcional)
Para el relleno
- 300 g ricotta (o 250 g ricotta + 50 g queso crema)
- 60 g queso parmesano rallado (o similar)
- 1 huevo pequeño (para ligar) — opcional
- Ralladura de ½ limón (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de perejil o ciboulette picado (opcional)
Para la salsa blanca de espinaca (béchamel verde)
- 30 g mantequilla (2 cucharadas)
- 30 g harina (aprox. 3 cucharadas)
- 500 ml leche (entera o semi)
- 100–120 g espinaca fresca (blanqueada y escurrida)
- 40 g queso parmesano rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Equipamiento útil: procesadora o licuadora, máquina de pasta o palo y palo, cortadores de ravioli o cortador circular, pincel para huevo (opcional), olla grande para hervir.
Preparaciones previas (remolacha y espinaca)
- Puré de remolacha
- Opción horno (más sabor): lavar 2 remolachas medianas, envolver en papel aluminio y rostizar a 200 °C durante 45–60 minutos (según tamaño). Pelar y hacer puré con un tenedor o procesador. Dejar enfriar.
- Opción rápida: hervir remolachas enteras 25–30 minutos hasta que estén tiernas; pelar y triturar.
- Consejo: escurrir bien el puré y, si está muy líquido, reducirlo en sartén o colarlo para evitar exceso de humedad en la masa. Usar 80–100 g para la masa.
- Espinaca para la salsa
- Blanquear 100–120 g de hojas de espinaca en agua hirviendo 30–60 segundos, pasar a baño de hielo, exprimir muy bien y picar. Reservar.
Paso a paso: masa y sorrentinos
- Formar la masa
- En la mesada formar un volcán con los 250 g de harina y la pizca de sal. En el centro poner los huevos, el puré de remolacha (80–100 g) y la cucharada de aceite.
- Integrar con un tenedor desde el centro hacia afuera y luego amasar con las manos hasta obtener una masa compacta y homogénea. Si queda demasiado pegajosa, agregar harina de a poco (1–2 cucharadas). Si está muy seca, humedecer con 1 cucharadita de agua.
- Amasar 6–8 minutos hasta que esté suave y elástica. Formar un bollo, envolver en film y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente.
- Preparar el relleno
- En un bowl mezclar la ricotta, el parmesano, el huevo (si lo usás), la ralladura de limón, sal, pimienta y hierbas. Probar y ajustar sazón. La mezcla debe ser cremosa pero no líquida; si necesitara consistencia agregar 1–2 cucharadas de pan rallado.
- Estirar la masa
- Dividir la masa en 2 o 3 porciones. Estirar con máquina de pasta hasta obtener láminas finas (espesor 1–2 mm) o con palo de amasar hasta que queden casi translúcidas. Espolvorear semolina o harina para que no se pegue.
- Formar los sorrentinos
- Colocar porciones pequeñas (una cucharadita) del relleno en la lámina, separadas unos 3–4 cm. Humedecer el borde alrededor del relleno con un poco de agua o huevo batido, cubrir con otra lámina y presionar alrededor de cada porción para cerrar y expulsar el aire. Cortar con cortador o cuchillo y sellar bordes con dedo o tenedor.
- Colocar los sorrentinos terminados sobre una bandeja con semolina o papel y repetir. Si no los cocinás al tiro, espolvorearlos con semolina y conservar en la heladera (máx 24 h) o congelar (ver más abajo).
Salsa blanca de espinaca (béchamel verde)
- Roux: en una olla mediana derretir 30 g de mantequilla a fuego medio. Añadir 30 g de harina y cocinar 1–2 minutos, removiendo, sin que se dore (esto quita el sabor crudo de la harina).
- Agregar leche: integrar 500 ml de leche fría en forma de hilo, batiendo con varillas para evitar grumos. Cocinar 5–8 minutos hasta que espese a la consistencia deseada.
- Incorporar la espinaca: pasar la espinaca blanqueada por la licuadora con 1–2 cucharadas de la salsa hasta obtener un puré verde, y luego mezclarlo con la bechamel. Otra opción: agregar la espinaca picada directamente y cocinar 2–3 minutos.
- Finalizar: sumar 40 g de parmesano si querés, rectificar sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Si la salsa queda muy espesa, aligerar con un chorrito de leche.
Cocción y emplatado
- Hervir los sorrentinos: en una olla con abundante agua salada hirviendo, cocinar los sorrentinos 3–4 minutos desde que suben a la superficie (si están frescos). Si están congelados, cocinar 1–2 minutos más.
- Servir: colocar los sorrentinos en la salsa blanca de espinaca caliente o naparlos por encima. Terminar con un hilo de aceite de oliva, queso parmesano rallado y pimienta negra recién molida. Opcional: unas hojas de albahaca o brotes para decorar.
- Preparar remolacha (rostar): 45–60 min (puede hacerse con antelación).
- Preparación activa (hacer puré, masa, reposo, rellenar, salsa y cocción): 50–70 min si usás remolacha ya cocida.
- Tiempo total (si necesitás cocinar remolacha): 1 h 40 min – 2 h 10 min.
- Si usás remolacha ya cocida o envasada: 60–75 minutos en total.
- Si querés acelerar: usá remolacha cocida del súper o al vacio; también podés hacer raviolis con masa normal y usar remolacha en el relleno.
- Para un relleno más húmedo agregar 1 cucharada de pan rallado para absorber humedad.
- Para sellar mejor los sorrentinos usar una mezcla de harina+agua o huevo batido en los bordes.
- Congelación: poner los ravioli crudos en una bandeja separados y congelar 1 hora; luego guardarlos en bolsa hermética hasta 2 meses. Cocinar directo desde congelados (añadir 1–2 minutos al tiempo).
- Seguridad alimentaria: usá ricotta pasteurizada si hay embarazadas o personas con riesgo; cocinar bien los sorrentinos.
Comentarios