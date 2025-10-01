Cómo hacer sorrentinos de remolacha con salsa de espinaca: el paso a paso de la receta

La cocina casera sigue reinventándose con propuestas que combinan tradición e innovación. Esta vez, la protagonista es la remolacha, una hortaliza cargada de nutrientes que aporta color, sabor y frescura a un plato clásico: los sorrentinos. Acompañados por una salsa blanca de espinaca, estos sorrentinos no solo se destacan por su presentación, sino también por su valor nutritivo.

Aquí te dejamos la receta paso a paso para preparar sorrentinos de remolacha (masa teñida con remolacha) rellenos de ricotta, acompañados de una salsa blanca de espinaca. Rendimiento: 4 personas (unos 30–36 sorrentinos).

Cómo hacer sorrentinos de remolacha con salsa blanca de espinaca

Ingredientes

Para la masa (rinde ~30–36 sorrentinos)

250 g harina 0000

2 huevos grandes

80–100 g puré de remolacha (ver preparación abajo)

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite de oliva (opcional)

Para el relleno

300 g ricotta (o 250 g ricotta + 50 g queso crema)

60 g queso parmesano rallado (o similar)

1 huevo pequeño (para ligar) — opcional

Ralladura de ½ limón (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de perejil o ciboulette picado (opcional)

Para la salsa blanca de espinaca (béchamel verde)

30 g mantequilla (2 cucharadas)

30 g harina (aprox. 3 cucharadas)

500 ml leche (entera o semi)

100–120 g espinaca fresca (blanqueada y escurrida)

40 g queso parmesano rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Equipamiento útil: procesadora o licuadora, máquina de pasta o palo y palo, cortadores de ravioli o cortador circular, pincel para huevo (opcional), olla grande para hervir.

Preparaciones previas (remolacha y espinaca)

Puré de remolacha Opción horno (más sabor): lavar 2 remolachas medianas, envolver en papel aluminio y rostizar a 200 °C durante 45–60 minutos (según tamaño). Pelar y hacer puré con un tenedor o procesador. Dejar enfriar.

Opción rápida: hervir remolachas enteras 25–30 minutos hasta que estén tiernas; pelar y triturar.

Consejo: escurrir bien el puré y, si está muy líquido, reducirlo en sartén o colarlo para evitar exceso de humedad en la masa. Usar 80–100 g para la masa. Espinaca para la salsa Blanquear 100–120 g de hojas de espinaca en agua hirviendo 30–60 segundos, pasar a baño de hielo, exprimir muy bien y picar. Reservar.

Paso a paso: masa y sorrentinos

Formar la masa En la mesada formar un volcán con los 250 g de harina y la pizca de sal. En el centro poner los huevos, el puré de remolacha (80–100 g) y la cucharada de aceite.

Integrar con un tenedor desde el centro hacia afuera y luego amasar con las manos hasta obtener una masa compacta y homogénea. Si queda demasiado pegajosa, agregar harina de a poco (1–2 cucharadas). Si está muy seca, humedecer con 1 cucharadita de agua.

Amasar 6–8 minutos hasta que esté suave y elástica. Formar un bollo, envolver en film y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente. Preparar el relleno En un bowl mezclar la ricotta, el parmesano, el huevo (si lo usás), la ralladura de limón, sal, pimienta y hierbas. Probar y ajustar sazón. La mezcla debe ser cremosa pero no líquida; si necesitara consistencia agregar 1–2 cucharadas de pan rallado. Estirar la masa Dividir la masa en 2 o 3 porciones. Estirar con máquina de pasta hasta obtener láminas finas (espesor 1–2 mm) o con palo de amasar hasta que queden casi translúcidas. Espolvorear semolina o harina para que no se pegue. Formar los sorrentinos Colocar porciones pequeñas (una cucharadita) del relleno en la lámina, separadas unos 3–4 cm. Humedecer el borde alrededor del relleno con un poco de agua o huevo batido, cubrir con otra lámina y presionar alrededor de cada porción para cerrar y expulsar el aire. Cortar con cortador o cuchillo y sellar bordes con dedo o tenedor.

Colocar los sorrentinos terminados sobre una bandeja con semolina o papel y repetir. Si no los cocinás al tiro, espolvorearlos con semolina y conservar en la heladera (máx 24 h) o congelar (ver más abajo).

Salsa blanca de espinaca (béchamel verde)

Roux: en una olla mediana derretir 30 g de mantequilla a fuego medio. Añadir 30 g de harina y cocinar 1–2 minutos, removiendo, sin que se dore (esto quita el sabor crudo de la harina). Agregar leche: integrar 500 ml de leche fría en forma de hilo, batiendo con varillas para evitar grumos. Cocinar 5–8 minutos hasta que espese a la consistencia deseada. Incorporar la espinaca: pasar la espinaca blanqueada por la licuadora con 1–2 cucharadas de la salsa hasta obtener un puré verde, y luego mezclarlo con la bechamel. Otra opción: agregar la espinaca picada directamente y cocinar 2–3 minutos. Finalizar: sumar 40 g de parmesano si querés, rectificar sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Si la salsa queda muy espesa, aligerar con un chorrito de leche.

Cocción y emplatado

Hervir los sorrentinos: en una olla con abundante agua salada hirviendo, cocinar los sorrentinos 3–4 minutos desde que suben a la superficie (si están frescos). Si están congelados, cocinar 1–2 minutos más. Servir: colocar los sorrentinos en la salsa blanca de espinaca caliente o naparlos por encima. Terminar con un hilo de aceite de oliva, queso parmesano rallado y pimienta negra recién molida. Opcional: unas hojas de albahaca o brotes para decorar.

Preparar remolacha (rostar): 45–60 min (puede hacerse con antelación).

(puede hacerse con antelación). Preparación activa (hacer puré, masa, reposo, rellenar, salsa y cocción): 50–70 min si usás remolacha ya cocida.

si usás remolacha ya cocida. Tiempo total (si necesitás cocinar remolacha): 1 h 40 min – 2 h 10 min .

. Si usás remolacha ya cocida o envasada: 60–75 minutos en total.