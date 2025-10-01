Cómo hacer la torta nube de naranja: la receta sin azúcar ni harina furor en la cocina saludable

Lista de Ingredientes edulcorante: seis cucharadas soperas huevos: 3 ralladura de naranja: 1/2 jugo de naranja: 1/2 yogur griego: 250 gr maicena: 3 cucharadas

Ligera, esponjosa y con un inconfundible perfume frutal: la torta nube de naranja aparece como una variante irresistible de la receta original creada por la nutricionista Rocío Hughetti, quien popularizó la clásica torta nube de limón.

Inspirada en su propuesta, esta adaptación mantiene la textura aireada y la frescura cítrica, pero suma el dulzor y la intensidad de la naranja, logrando un postre distinto y versátil. Se puede disfrutar en la merienda, en el desayuno o como cierre liviano de una comida, sin resignar sabor ni nutrición.

Paso a paso: cómo hacer torta nube de naranja

Separá las claras de las yemas.

Mezclá las yemas con la mitad del endulzante, la ralladura de naranja, la maicena y el yogur griego hasta lograr una mezcla homogénea.

Batí las claras con el jugo de media naranja y el endulzante restante hasta punto nieve.

Incorporá las claras batidas a la mezcla de yemas en tres partes, haciendo movimientos envolventes para no perder aire.

Distribuí la preparación en un molde previamente forrado con papel manteca o ligeramente engrasados.

Cociná en horno precalentado a 150 °C durante 40-50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera al menos 4 horas antes de servir.

Un giro casero y saludable

El atractivo de esta torta está en sus posibilidades: se puede preparar con distintos endulzantes, sumar semillas de amapola para darle textura o acompañarla con frutas frescas de estación. Además, permite reemplazar el yogur griego por uno descremado para quienes buscan una opción aún más liviana.

La torta nube de naranja demuestra que, a partir de una receta que ya es un clásico saludable, es posible innovar y llevar a la mesa una versión igual de fresca, pero con una identidad propia.

Créditos: La receta original de torta nube de limón fue creada por Rocío Hughetti (@levartenutrición); esta es nuestra versión con naranja, práctica y deliciosa para disfrutar en cualquier momento.

Imagen generada con IA.