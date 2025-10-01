ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer budín de acelga: un plato saludable para incorporar en tu menú 

Vitaminas, fibras y proteínas son algunas de las propiedades que vas a tener en esta comida. 

Redacción

Por Redacción

Budín de acelga.

Si pensás que comer sano es todo un desafío, esta receta de budín de acelga  viene a demostrar lo contrario. Es una preparación simple y con ingredientes que tenés a mano en tu casa. Podés incorporar en tu alimentación este plato que cuenta con grandes propiedades como vitaminas A, C y K, así como de fibra y minerales como hierro y potasio por parte de la acelga, mientras que el huevo otorga proteínas y el queso sabor y calcio. 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de hacer el budín de acelga son, agregar otros ingredientes a tu preparación como zanahoria rallada, zapallo italiano o espinacas. También podés incorporar carnes como pollo desmenuzado o atún. 

Para intensificar su sabor podés usar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Una lluvia de queso rallado antes de servir es otra gran opción para darle un toque final impecable. 

Los ingredientes para hacer budín de acelga 

  • 1 atado de acelgas 
  • 3 huevos 
  • 80 ml de crema de leche 
  • 50 gramos de queso rallado 
  • 1 pizca de sal 
  • Pimienta negra molida a gusto 
  • 1 diente de ajo picado 
  • 1 cebolla picada 

Preparación: paso a paso 

  • Lavar bien las hojas de acelga y retirar las venas más gruesas. 
  • Cortarlas en trozos pequeños. 
  • Podés cocinarlas al vapor, hervirlas o saltearlas brevemente en una sartén con un poco de aceite. 
  • En un bol, batir los huevos hasta que estén espumosos. 
  • Agregar la crema de leche, el queso rallado, la sal y la pimienta. 
  • Incorporar las acelgas escurridas a la mezcla. 
  • Agregar el ajo y la cebolla picados previamente salteados. 
  • Verter la preparación en un molde previamente engrasado y enharinado. 
  • Hornear a 180°C durante aproximadamente 30-40 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio. 

Alimentación saludable

budín

Cómo hacer

Verduras

