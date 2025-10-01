Cómo hacer budín de acelga: un plato saludable para incorporar en tu menú
Vitaminas, fibras y proteínas son algunas de las propiedades que vas a tener en esta comida.
Si pensás que comer sano es todo un desafío, esta receta de budín de acelga viene a demostrar lo contrario. Es una preparación simple y con ingredientes que tenés a mano en tu casa. Podés incorporar en tu alimentación este plato que cuenta con grandes propiedades como vitaminas A, C y K, así como de fibra y minerales como hierro y potasio por parte de la acelga, mientras que el huevo otorga proteínas y el queso sabor y calcio.
Algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de hacer el budín de acelga son, agregar otros ingredientes a tu preparación como zanahoria rallada, zapallo italiano o espinacas. También podés incorporar carnes como pollo desmenuzado o atún.
Para intensificar su sabor podés usar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Una lluvia de queso rallado antes de servir es otra gran opción para darle un toque final impecable.
Los ingredientes para hacer budín de acelga
- 1 atado de acelgas
- 3 huevos
- 80 ml de crema de leche
- 50 gramos de queso rallado
- 1 pizca de sal
- Pimienta negra molida a gusto
- 1 diente de ajo picado
- 1 cebolla picada
Preparación: paso a paso
- Lavar bien las hojas de acelga y retirar las venas más gruesas.
- Cortarlas en trozos pequeños.
- Podés cocinarlas al vapor, hervirlas o saltearlas brevemente en una sartén con un poco de aceite.
- En un bol, batir los huevos hasta que estén espumosos.
- Agregar la crema de leche, el queso rallado, la sal y la pimienta.
- Incorporar las acelgas escurridas a la mezcla.
- Agregar el ajo y la cebolla picados previamente salteados.
- Verter la preparación en un molde previamente engrasado y enharinado.
- Hornear a 180°C durante aproximadamente 30-40 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.
