Cómo hacer budín de acelga: un plato saludable para incorporar en tu menú 

Si pensás que comer sano es todo un desafío, esta receta de budín de acelga viene a demostrar lo contrario. Es una preparación simple y con ingredientes que tenés a mano en tu casa. Podés incorporar en tu alimentación este plato que cuenta con grandes propiedades como vitaminas A, C y K, así como de fibra y minerales como hierro y potasio por parte de la acelga, mientras que el huevo otorga proteínas y el queso sabor y calcio.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de hacer el budín de acelga son, agregar otros ingredientes a tu preparación como zanahoria rallada, zapallo italiano o espinacas. También podés incorporar carnes como pollo desmenuzado o atún.

Para intensificar su sabor podés usar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Una lluvia de queso rallado antes de servir es otra gran opción para darle un toque final impecable.

Los ingredientes para hacer budín de acelga

1 atado de acelgas

3 huevos

80 ml de crema de leche

50 gramos de queso rallado

1 pizca de sal

Pimienta negra molida a gusto

1 diente de ajo picado

1 cebolla picada

Preparación: paso a paso

Lavar bien las hojas de acelga y retirar las venas más gruesas.

Cortarlas en trozos pequeños.

Podés cocinarlas al vapor, hervirlas o saltearlas brevemente en una sartén con un poco de aceite.

En un bol, batir los huevos hasta que estén espumosos.

Agregar la crema de leche, el queso rallado, la sal y la pimienta.

Incorporar las acelgas escurridas a la mezcla.

Agregar el ajo y la cebolla picados previamente salteados.

Verter la preparación en un molde previamente engrasado y enharinado.