Las pestañas no solo cumplen una función estética, también protegen los ojos del polvo, el viento y las bacterias. Cada vez más personas buscan alternativas naturales para fortalecerlas y darles mayor volumen sin recurrir a costosos tratamientos.

En los últimos años se popularizaron distintos métodos para embellecer las pestañas, desde extensiones artificiales hasta lifting profesional. Sin embargo, los especialistas destacan que existe un aceite esencial —ni de oliva ni de girasol— que contiene nutrientes capaces de estimular el crecimiento de manera natural.

Cómo hacer crecer tus pestañas de forma natural con un solo aceite

Tener pestañas largas y abundantes no solo aporta expresividad y atractivo a la mirada, sino que también refuerza su función protectora frente a agentes externos como la luz, el polvo y el sudor. Por eso, cada vez más personas optan por este recurso económico y casero para cuidarlas y potenciar su crecimiento sin dañar la salud ocular.

La alternativa más efectiva para fortalecer y estimular el crecimiento de las pestañas es el aceite de ricino, un producto natural cargado de beneficios. A diferencia del de oliva o girasol, este aceite destaca por su alto contenido de vitamina E y ácidos grasos, que hidratan en profundidad, previenen la sequedad y reducen la posibilidad de que las pestañas se quiebren.

Cómo aplicar el aceite de ricino a las pestañas