ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

7 trucos sencillos para lograr un pelo espectacular desde casa

Si querés que tu pelo luzca espectacular, pero tenés poco tiempo para dedicarle, probá estos tips infalibles que compartimos a continuación para salir de casa con una melena brillante.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Trucos para tener el pelo divino.-

Trucos para tener el pelo divino.-

¿Te imaginas lograr un pelo de ensueño sin necesidad de complicadas rutinas o productos costosos? El secreto está en unos pocos, pero efectivos, trucos de cuidado. Descubrí a continuación las claves para que tu melena se vea más saludable y que brille como nunca.

La guía definitiva para un pelo espectacular

Lucir el pelo espectacular es más fácil de lo que parece: con unos simples trucos, que podés resolver en casa, podés lograrlo. A continuación, dejamos algunas recomendaciones sencillas para aplicar hoy mismo.

Estas son:

Alimentación saludable.

  • Una alimentación completa con vitaminas, minerales y proteínas son claves para un pelo fuerte y brillante. Algunas incorporaciones de estas características en tu dieta pueden mostrar cambios positivos en el corto plazo.

Conocé tu tipo de pelo.

  • Saber cuál es tu tipo de cabello te permite mejorar la rutina integral de cuidado para él, dándole lo que necesita para que se vea divino.

Hidratación continua.

  • Usar mascarillas nutritivas y shampoos adecuados a tu tipo de cabello favorece la hidratación y mejora el aspecto de tu pelo.

Productos selladores.

  • Los acondicionadores o sérums que contienen en su fórmula fortalecedores de cabello suelen ser muy útiles. También podés buscar aquellos que cierran la cutícula, para evitar la caída.

Secado suave.

  • El secado es un punto clave para el cuidado de tu pelo: evitá los roces fuertes con la toalla, que pueden quebrarlo y lastimar el cuero cabelludo. Es mejor envolver el pelo a la salida de la ducha y dejar que la tela absorba la humedad.

Protegé tu pelo del calor.

  • Aplicar protectores térmicos es muy favorable si usás secador o planchita en la cotidianeidad, para cuidar las condiciones y evitar que el pelo se queme por factores externos.

Duchas con agua fría.

  • Un último chorro de agua fría, antes de salir de la ducha, ayuda a evitar que se lastime el pelo desde las cutículas y favorece el efecto brillante posterior.

Temas

Cómo hacer

pelo

¿Te imaginas lograr un pelo de ensueño sin necesidad de complicadas rutinas o productos costosos? El secreto está en unos pocos, pero efectivos, trucos de cuidado. Descubrí a continuación las claves para que tu melena se vea más saludable y que brille como nunca.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios