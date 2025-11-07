Mezclar cebolla y bicarbonato: para qué sirve este truco casero y cuándo conviene hacerlo

Ante el aumento de los productos químicos de limpieza, muchas personas recurren a soluciones caseras para mantener la casa libre de insectos. Una de las más efectivas es la mezcla de cebolla con bicarbonato de sodio, una fórmula sencilla, económica y de bajo impacto ambiental que puede tener más de un uso.

Un repelente natural contra las cucarachas

La combinación de cebolla, bicarbonato y un poco de azúcar funciona como un cebo casero para eliminar cucarachas. Mientras el azúcar y la cebolla las atraen, el bicarbonato actúa como agente letal: al ser ingerido, provoca una reacción interna que las elimina de forma natural.

Este método es especialmente útil durante los meses cálidos, cuando las cucarachas suelen aparecer con mayor frecuencia debido a la humedad y la falta de limpieza en algunos sectores del hogar.

Cómo usarla en la cocina

La mezcla también puede tener aplicaciones culinarias, aunque debe usarse con moderación. Un exceso de bicarbonato puede alterar el sabor y la textura de la cebolla, formando una pasta desagradable. Por eso, se recomienda añadir pequeñas cantidades y evitar el contacto prolongado.

Los riesgos de una infestación

Además de ser una molestia, las cucarachas pueden causar daños en el hogar y problemas de salud. Pueden roer papel, cartón, telas y plásticos, afectar el cableado de electrodomésticos e incluso provocar cortocircuitos. En grandes cantidades, también deterioran paredes o pisos al buscar lugares húmedos para anidar.