SUSCRIBITE
Estar bien

Mezclar cáscaras de ajo con vinagre blanco: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve 

Una mezcla natural, económica y poderosa para desinfectar tu casa y proteger tus plantas. 

Redacción

Por Redacción

Cáscara de ajo y vinagre blanco.

Cáscara de ajo y vinagre blanco.

Las cáscaras de ajo que siempre terminan en la basura pueden convertirse en un aliado inesperado para la limpieza del hogar y el cuidado de las plantas, sobre todo al mezclarlas con vinagre blanco. 

Al combinarlos, logran una mezcla casera que no solo desinfecta y elimina olores, sino que también actúa como repelente natural y protector contra plagas. 

Por qué funciona la mezcla de ajo y vinagre blanco 

Por un lado, el vinagre blanco es un clásico de la limpieza natural: desinfecta, elimina bacterias y neutraliza olores. Pero cuando se suma el poder de las cáscaras de ajo, que concentran compuestos sulfurosos con efecto antifúngico y repelente, el resultado es una solución ecológica y efectiva. 

Esta mezcla sirve tanto para limpiar superficies difíciles como para ahuyentar insectos y proteger las plantas de hongos y plagas, todo sin recurrir a productos químicos agresivos. 

Cómo preparar la mezcla 

  • Colocá 3 o 4 cáscaras de ajo limpias dentro del frasco. 
  • Verté 1 taza de vinagre blanco hasta cubrirlas por completo. 
  • Tapá bien y dejá reposar al menos 24 horas en un lugar fresco y oscuro. 
  • Colá el líquido y guardalo en una botella con atomizador para usarlo cuando lo necesites. 

Todos los usos de la mezcla de ajo y vinagre blanco 

  • 1. Limpiador natural para cocina y baño 

Esta mezcla elimina grasa, manchas y malos olores. Deja las superficies desinfectadas y relucientes, sin químicos fuertes. Es ideal para limpiar la mesada, la bacha o los azulejos. 

  • 2. Repelente contra insectos 

El olor del ajo es un potente ahuyentador de mosquitos, hormigas y cucarachas. Pulverizá un poco cerca de las ventanas o en los rincones donde suelen aparecer. 

  • 3. Protector de plantas 

Diluyendo dos cucharadas de la mezcla en un litro de agua y rociando las hojas, ayudás a prevenir hongos y plagas de forma natural. 

  • 4. Neutralizador de olores 

Colocá un pequeño recipiente con la mezcla en el baño, lavadero o cocina para neutralizar olores fuertes y dejar el ambiente más fresco. 

Precauciones a tener en cuenta 

  • No uses la mezcla sobre superficies de mármol o piedra natural, porque el vinagre puede dañarlas. 
  • Si la vas a aplicar sobre plantas, probá primero en una hoja antes de rociar toda la planta. 
  • Dejala siempre fuera del alcance de niños y mascotas. 

Temas

plantas y jardines

vinagre

Las cáscaras de ajo que siempre terminan en la basura pueden convertirse en un aliado inesperado para la limpieza del hogar y el cuidado de las plantas, sobre todo al mezclarlas con vinagre blanco. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios