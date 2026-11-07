Cómo hacer una torta de café húmeda y esponjosa: el secreto para que quede perfecta.

El café no solo es protagonista de los desayunos y las meriendas: también puede convertirse en el ingrediente estrella de una torta irresistible. Su aroma intenso, combinado con chocolate y dulce de leche, permite preparar un postre húmedo, cremoso y lleno de sabor, ideal para acompañar unos mates o una taza de café recién hecho.

Esta propuesta fue compartida por Val Barral en el programa Qué Mañana!, de Canal 9, y combina dos capas de bizcochuelo de cacao con una delicada crema de café y abundante dulce de leche repostero. El resultado es una torta vistosa, perfecta para cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para disfrutar de algo dulce durante el fin de semana.

Torta de café: los ingredientes para preparar esta receta casera

Para el bizcochuelo húmedo:

400 gramos de azúcar.

270 gramos de harina 0000.

30 gramos de cacao amargo.

½ cucharadita de sal.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

150 cc de crema de leche.

Un poco de jugo de limón.

60 cc de leche.

200 cc de café fuerte.

100 cc de aceite vegetal.

2 huevos.

Para la crema de café:

180 gramos de manteca.

320 gramos de azúcar impalpable.

3 a 4 cucharadas de café instantáneo.

Para el relleno:

500 gramos de dulce de leche repostero.

Cómo hacer una torta de café húmeda y esponjosa, paso a paso

Paso 1. Preparar los ingredientes secos. En un recipiente, tamizar la harina junto con el cacao amargo, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato. Reservar.

Paso 2. Preparar la crema agria. Mezclar la crema de leche con unas gotas de jugo de limón y dejar reposar unos minutos. Este ingrediente contribuye a conseguir una miga tierna.

Paso 3. Integrar los ingredientes húmedos. En otro recipiente, mezclar el azúcar, los huevos, la leche y la crema agria hasta obtener una preparación uniforme.

Paso 4. Incorporar la harina. Agregar los ingredientes secos de a poco y mezclar hasta integrarlos. Sumar el aceite vegetal y, finalmente, el café fuerte caliente.

Paso 5. Hornear los bizcochuelos. Dividir la preparación en dos moldes previamente enmantecados y enharinados. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro salga sin masa cruda. Dejar enfriar completamente.

El secreto de la crema de café para rellenar y decorar la torta

Mientras los bizcochuelos se enfrían, preparar la crema que le dará su sabor característico.

Batir la manteca a temperatura ambiente hasta que quede suave y aireada. Incorporar el azúcar impalpable de manera gradual, sin dejar de batir. Disolver el café instantáneo en una cantidad mínima de agua hasta obtener una pasta concentrada. Agregar el café a la mezcla de manteca y azúcar. Continuar batiendo hasta conseguir una crema homogénea, firme y fácil de distribuir.

El secreto está en utilizar café concentrado, para conseguir un sabor intenso sin agregar demasiado líquido y alterar la consistencia de la crema.

Cómo armar la torta de café con dulce de leche

Una vez que los bizcochuelos estén completamente fríos, comenzar el armado.

Colocar el primer disco sobre una fuente o plato para tortas. Cubrir con una capa generosa de crema de café y distribuir por encima pequeños copos de dulce de leche repostero.

Agregar el segundo disco de bizcochuelo y repetir el procedimiento.

Finalmente, cubrir toda la superficie y los laterales con la crema de café restante, alisando con una espátula.

Para conseguir una presentación más atractiva, se pueden realizar pequeños copos de crema con una manga pastelera y decorar con cacao amargo espolvoreado o virutas de chocolate.

Tres consejos para que la torta de café salga perfecta

1. Utilizar un café intenso. El sabor del café debe sentirse, pero sin tapar el chocolate ni el dulce de leche.

2. No rellenar los bizcochuelos calientes. Es fundamental esperar a que estén fríos para evitar que la crema de manteca se derrita.

3. Respetar el tiempo de frío. Una vez armada, conviene llevar la torta a la heladera durante al menos una hora para que las capas se asienten y resulte más fácil cortarla.

La combinación de bizcochuelo húmedo de chocolate, crema de café y dulce de leche convierte a esta receta en una alternativa ideal para quienes buscan un postre casero con sabor intenso y una presentación de pastelería.

Además, puede prepararse con anticipación y conservarse bien tapada en la heladera, para disfrutarla durante los días siguientes.