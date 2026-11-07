Torta nube de ricota y limón sin harina: el secreto para que quede alta, esponjosa y se deshaga en la boca

Si buscás una receta casera, fácil y con pocos ingredientes, la torta nube de ricota y limón es una excelente alternativa. Su textura es suave, aireada y húmeda, con un delicado sabor cítrico que la convierte en una opción perfecta para la merienda.

Lo mejor es que no lleva harina de trigo ni necesita una preparación complicada. El secreto está en combinar la cremosidad de la ricota con claras batidas a nieve, que ayudan a conseguir una consistencia esponjosa.

Ingredientes para preparar torta nube de ricota y limón

Para un molde de aproximadamente 18 a 20 centímetros vas a necesitar:

400 gramos de ricota bien escurrida.

bien escurrida. 4 huevos .

. 100 gramos de azúcar .

. 2 cucharadas de almidón de maíz .

. Ralladura de 1 limón .

. 2 cucharadas de jugo de limón .

. 1 cucharadita de esencia de vainilla .

. 1 cucharadita de polvo de hornear, opcional.

Para decorar, podés utilizar azúcar impalpable o un poco de ralladura de limón.

Cómo hacer torta nube de ricota y limón, paso a paso

Paso 1. Preparar el horno y el molde. Precalentá el horno a 160 °C. Forrá la base de un molde desmontable con papel manteca y enmantecá ligeramente los bordes.

Paso 2. Separar los huevos. Colocá las yemas en un recipiente y las claras en otro, asegurándote de que este último esté limpio y seco.

Paso 3. Preparar la mezcla de ricota. Batí las yemas con la mitad del azúcar. Incorporá la ricota, la ralladura, el jugo de limón, la vainilla y el almidón de maíz. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.

Paso 4. Batir las claras. En otro recipiente, batí las claras hasta que comiencen a formar espuma. Agregá gradualmente el azúcar restante y continuá batiendo hasta conseguir picos firmes.

Paso 5. Integrar las preparaciones. Incorporá las claras batidas a la mezcla de ricota en tres partes, utilizando una espátula y movimientos envolventes para conservar el aire.

Paso 6. Llevar al horno. Volcá la preparación en el molde y horneá durante aproximadamente 40 a 50 minutos, hasta que la superficie esté ligeramente dorada y el centro se encuentre firme, aunque conserve un movimiento suave.

Paso 7. Dejar enfriar. Apagá el horno y dejá la torta adentro unos 15 minutos con la puerta entreabierta. Después retirala, dejala enfriar y llevála a la heladera durante al menos dos horas antes de desmoldar.

El secreto para que la torta de ricota quede bien esponjosa

La clave de esta receta está en batir correctamente las claras e incorporarlas con movimientos suaves. De esta manera, la preparación conserva pequeñas burbujas de aire que ayudan a conseguir su textura característica.

También es importante utilizar ricota bien escurrida, porque el exceso de líquido puede hacer que la torta quede demasiado húmeda o pierda estructura.

Otro consejo es evitar abrir el horno durante los primeros 30 minutos de cocción y no utilizar temperaturas demasiado altas.

Cómo conservar la torta nube de ricota y limón

Como contiene ricota y huevos, debe guardarse en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, y consumirse preferentemente dentro de los tres días.

Se puede servir fría, con frutas frescas, un poco de ralladura de limón o una fina capa de azúcar impalpable.

El resultado es una torta cremosa, suave y delicada, ideal para quienes buscan una alternativa a los bizcochuelos tradicionales y quieren preparar algo rico para acompañar unos mates.