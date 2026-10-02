Cómo pasa Maxi Ghione sus días detenido en Santa Fe y qué es lo que más le preocupa

Maxi Ghione permanece detenido en la Alcaidía de Rafaela, mientras avanza la investigación por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. Su abogado reveló cómo vive el actor el encierro, con quién comparte la celda y qué situación lo tiene especialmente preocupado.

Maxi Ghione continúa detenido en Santa Fe luego del allanamiento realizado en su vivienda de la localidad de Lehmann, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de un hombre por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante el encuentro que dio origen a la denuncia, trascendieron nuevos detalles sobre cómo atraviesa el actor sus días detenido en la Alcaidía de Rafaela.

Su abogado, Juan Manuel Lovaiza, contó que Ghione está angustiado por el encierro y reveló que sus principales preocupaciones pasan por su hijo y sus alumnos de teatro, debido al impacto que la causa podría tener en su vida familiar y profesional.

Cómo vive Maxi Ghione sus días detenido

Contrariamente a algunas versiones que circularon inicialmente, el abogado aclaró que Ghione no se encuentra aislado ni incomunicado.

Está alojado en un pabellón y comparte celda con otro detenido, con quien, según relató el letrado, mantiene largas conversaciones durante las horas de encierro.

Por el momento, sin embargo, no puede recibir visitas. Hasta la realización de la audiencia imputativa, el contacto permitido es con su abogado.

Lovaiza explicó que inicialmente Ghione estaba sorprendido por la detención y que su estado anímico cambió cuando comprendió que debería permanecer alojado allí mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

La mayor preocupación de Maxi Ghione en prisión

Más allá de su situación procesal, el abogado reveló que lo que más angustia al actor es su hijo.

A esto se suma su preocupación por los estudiantes a los que daba clases de actuación antes de quedar detenido.

Ghione se había instalado en Lehmann, a pocos kilómetros de Rafaela, después de alejarse de Buenos Aires. Allí había retomado su actividad como docente y también desarrollaba un emprendimiento gastronómico.

Según su defensor, la repercusión pública de la denuncia lo preocupa especialmente por el impacto que pueda generar entre sus alumnos y en su entorno personal.

Por qué está detenido Maxi Ghione

La causa comenzó a partir de la denuncia de Emiliano Tarragona, quien aseguró que acudió a la vivienda del actor para mantener un encuentro y que posteriormente habría sido retenido contra su voluntad y amenazado.

El denunciante sostuvo que permaneció durante varias horas sin poder abandonar la propiedad. Su relato forma parte de la investigación y es rechazado por la defensa de Ghione.

El abogado del actor afirmó que la versión que le dio su cliente difiere de la presentada por Tarragona y anticipó que buscará demostrarlo con las pruebas incorporadas al expediente.

Ghione también puso a disposición de los investigadores su teléfono y su computadora, junto con las claves de acceso, para que puedan analizarse los chats y otras comunicaciones que podrían ayudar a reconstruir lo sucedido.

Las armas encontradas durante el allanamiento

Durante el procedimiento realizado en la casa de Ghione, la Policía de Investigaciones secuestró varias armas de fuego, un elemento que cobró especial relevancia debido a que la denuncia incluye presuntas amenazas.

La defensa sostiene que Ghione es legítimo usuario y que las armas están registradas a su nombre. Además, explicó que entre los elementos secuestrados existe un arma antigua heredada cuya situación deberá ser analizada por los investigadores.

La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió en la vivienda de Lehmann y cuál será la situación procesal del actor.