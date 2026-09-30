Maxi Ghione sigue detenido: habló el denunciante y se conocieron nuevos detalles del allanamiento

Maxi Ghione permanece detenido en Santa Fe luego de una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. El hombre que inició la causa contó su versión de lo ocurrido y se conocieron nuevos detalles sobre las armas y municiones secuestradas durante el allanamiento.

La situación judicial de Maxi Ghione sumó nuevos elementos después de que el actor fuera detenido durante un allanamiento realizado en su vivienda de Lehmann, Santa Fe.

Ghione permanece alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V de Rafaela, mientras avanza la investigación encabezada por el fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación.

La causa comenzó a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido privado de su libertad y amenazado durante un encuentro con el actor.

Habló el hombre que denunció a Maxi Ghione

Una de las principales novedades es que Emiliano Tarragona, el denunciante, contó públicamente su versión de lo sucedido.

Según relató, había acordado un encuentro remunerado con Ghione para la mañana del 20 de septiembre en la vivienda del actor. El encuentro inicialmente iba a durar alrededor de una hora, pero terminó extendiéndose.

Tarragona aseguró que en determinado momento quiso retirarse y que Ghione presuntamente no se lo permitió.

También sostuvo que el actor habría sacado dos armas de fuego y le habría advertido que estaban cargadas. El denunciante aclaró que Ghione no lo habría apuntado directamente, aunque interpretó la situación como una forma de intimidación.

Según su relato, permaneció alrededor de cinco horas en la propiedad antes de poder retirarse. Posteriormente se habría producido una discusión vinculada con el pago del encuentro y, de acuerdo con la denuncia, habría recibido amenazas.

Todas estas circunstancias corresponden a la versión del denunciante y forman parte de una investigación judicial en curso.

Qué encontraron durante el allanamiento a la casa de Maxi Ghione

También trascendieron nuevos detalles sobre los elementos secuestrados por la Policía de Investigaciones de Santa Fe durante el procedimiento.

Los investigadores incautaron un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y un teléfono celular.

Además, fueron encontradas 52 municiones calibre .22 y otras 42 calibre .380.

Ahora deberán realizarse las pericias correspondientes para determinar la situación registral de las armas y establecer si alguna de ellas tiene relación con el episodio denunciado.

Qué dijo el abogado de Maxi Ghione

La defensa del actor también se refirió públicamente a la causa. Su abogado, Juan Manuel Lovaiz, aseguró que Ghione se encuentra angustiado y sorprendido por haber quedado detenido.

El letrado sostuvo además que la versión de su defendido es diferente a la presentada por el denunciante.

Respecto de las armas encontradas, afirmó que Ghione sería legítimo usuario y que los elementos estarían registrados, salvo un arma antigua que, según explicó, habría sido heredada de su abuelo.

La situación legal de cada una de las armas deberá ser determinada por los investigadores.

Cómo sigue la causa contra Maxi Ghione

La Fiscalía deberá avanzar ahora con los peritajes sobre las armas, el análisis del teléfono celular secuestrado y otras medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido.

Ghione permanece detenido mientras se define su situación procesal. Las acusaciones que pesan sobre el actor continúan bajo investigación y no implican una declaración de culpabilidad.