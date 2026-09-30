Detuvieron al actor Maxi Ghione: lo investigan por privación ilegítima de la libertad y amenazas

El actor Maxi Ghione fue detenido en la localidad santafesina de Lehmann luego de una denuncia. La Justicia investiga un episodio ocurrido en su vivienda y durante un allanamiento secuestraron armas de fuego y municiones.

El actor Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido en la localidad de Lehmann, Santa Fe, en el marco de una causa en la que se investigan los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

La detención se produjo durante un allanamiento realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la vivienda del artista, ubicada cerca de Rafaela. En el procedimiento también fueron secuestradas armas de fuego y municiones.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la investigación quedó en manos del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación.

Por qué detuvieron al actor Maxi Ghione

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber concurrido a la vivienda de Ghione el 20 de septiembre, luego de haber acordado previamente un encuentro.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el denunciante sostuvo que habría permanecido durante varias horas en el lugar sin poder retirarse. También afirmó que, durante ese episodio, el actor habría utilizado armas de fuego para intimidarlo.

Se trata de la versión del denunciante y los hechos permanecen bajo investigación judicial.

A partir de la presentación, la Fiscalía dispuso una serie de medidas que finalmente derivaron en el allanamiento de la propiedad y en la detención de Ghione.

Qué encontraron en la casa de Maxi Ghione

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron y secuestraron armas de fuego y municiones, que serán sometidas a peritajes y análisis dentro de la causa.

Tras ser detenido, el actor fue trasladado a una dependencia policial de Rafaela, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

La defensa de Ghione sostuvo que las armas halladas estarían registradas y planteó una versión diferente de los hechos denunciados. Será ahora la investigación la que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Quién es Maxi Ghione

Maxi Ghione tiene una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino. A lo largo de su carrera participó de numerosas ficciones y alcanzó gran popularidad por sus trabajos en producciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18.

En los últimos años, el actor se había instalado en la provincia de Santa Fe, donde continuó ligado a la actividad artística y desarrolló otros proyectos.

La causa continúa en investigación y se esperan nuevas definiciones judiciales sobre la situación de Ghione.