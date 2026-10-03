Reforma electoral: el peronismo busca ordenar su interna ante la posible caída de las PASO

El peronismo buscará definir sus candidatos ante la posible caída de las PASO (Foto: archivo)

La posible eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) encendió las alarmas dentro del Partido Justicialista (JP). Ante la perspectiva de que el oficialismo logre suspender esta herramienta en el Congreso, los distintos sectores de la oposición deben redefinir su estrategia de cara a las próximas elecciones.

Según informó el medio Infobae, la posibilidad de que las primarias queden sin efecto impulsa la necesidad de seleccionar candidatos de consenso en la cúpula partidaria. Si bien la idea no convence a todos los sectores del movimiento, se impone la búsqueda de acuerdos horizontales para evitar mayores fracturas internas.

Cuáles son las alianzas en el interior y el armado de liderazgos regionales

Un reciente viaje a San Juan encabezado por Máximo Kirchner expuso las primeras cartas y movimientos en la conducción del espacio político. La presencia de dirigentes alineados con Cristina Kirchner junto al exgobernador Sergio Uñac dejó entrever respaldos decisivos en la interna peronista.

Durante las actividades en territorio sanjuanino, referentes del kirchnerismo mantuvieron la premisa de impulsar una eventual postulación de la expresidenta. Sin embargo, no descartaron la aparición de figuras del interior con aspiraciones de proyección nacional.

En ese esquema, Sergio Uñac se perfila como un dirigente con intenciones de construir una alternativa basada en las economías regionales. El exmandatario viene realizando recorridas por distintas provincias con el objetivo de dar mayor protagonismo al interior en las decisiones del partido.

La muestra de apoyo hacia Uñac genera diversas interpretaciones sobre el equilibrio de poder dentro de la fuerza. Para varios sectores, este movimiento busca balancear el peso de otros referentes que registran mayor visibilidad en las encuestas locales y nacionales.

Las posibles estrategias frente al proyecto de la Casa Rosada

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza una estrategia propia orientada a sumar apoyos federales desde las bases. A través de agrupaciones políticas territoriales, busca articular acuerdos en provincias donde el peronismo enfrenta escenarios electorales adversos.

Desde el entorno de Kicillof sostienen que el debate político debe abordar las problemáticas nacionales por encima de las discusiones o disputas locales. Bajo ese criterio, impulsan la articulación de un frente opositor amplio para competir directamente con el modelo de Javier Milei.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires se consolidó como una de las voces principales de la oposición frente a las medidas económicas oficiales. Su posicionamiento genera contrapuntos frecuentes y discusiones públicas con las principales autoridades del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el Gobierno nacional evalúa que mantener la confrontación directa con las figuras más tradicionales del peronismo fortalece su propia propuesta electoral. La polarización se mantiene así como el eje central sobre el cual gira el escenario político del país. Frente a la eventual cancelación de las primarias, las disputas internas del peronismo deberán resolverse mediante negociaciones formales entre dirigentes. La falta de un mecanismo institucional de selección exigirá pactos de gobernabilidad dentro de la estructura partidaria.