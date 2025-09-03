Confirmado: “Polémica en el Bar” vuelve en septiembre por A24 con nuevo perfil político

Finalmente Polémica en el Bar volverá a estar en el aire a partir del mes de septiembre, y no en agosto como se había planeado originalmente, pero no en América TV.

Cuándo y por dónde saldrá al aire

La casa que recibirá al formato pionero de la televisión argentina será el canal de noticias por cable A24, que forma también parte del mismo grupo que la pantalla del cuadradito.

Esta nueva versión del clásico creado por Gerardo Sofovich se emitirá de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Se especula que con este cambio de pantalla, Polémica se transforme en un programa con un tinte más político que humorístico.

Novedades de la TV: El Trece vuelve a apostar por el humor femenino y nueva programación para A24

Siguen los movimientos en la TV, tanto en aire como en cable, no paran las novedades. Según informó el periodista especializado en espectáculos, Pablo Montagna, en su cuenta de X (antigua Twitter), tanto El Trece como A24 apuestan por nuevas propuestas.

Adrián Suar y la gerencia del canal del solcito le darán espacio al humor femenino con la incorporación de Las Chicas de la Culpa, un exitoso grupo de comedia integrado por las actrices y comediantes Connie Ballarini, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. Actualmente se las puede ver en el teatro y en Streaming. Muy pronto volverán por la revancha en TV de aire (tuvieron un no muy exitoso paso por el ciclo LPA de Flor Peña).

Otro que apuesta al cambio en A24. La señal de noticias por cable incorporará a Polémica en el Bar a su programación de lunes a viernes a las 21. Además, siguiendo con las novedades en el mismo canal, Pablo Rossi se sumará a Wi-Fi, el ciclo que conducen Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti,

