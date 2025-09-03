El reality show de cocina está pronto a comenzar y esta semana se conocerá quiénes serán todos los participantes de la competencia. Mirá acá cuándo y a qué hora se realizará este programa especial.

MasterChef Celebrity: Vero Lozano y Wanda Nara anunciarán a los participantes en un programa especial

En las últimas horas se confirmó que Vero Lozano y Wanda Nara anunciarán a los 24 participantes de MasterChef Celebrity Argentina. Así lo comunicó Telefe en sus redes sociales: «Este jueves a la noche se encienden las hornallas«.

«Un programa muy especial donde conoceremos a los participantes de MasterChef Celebrity«, adelantaron desde el canal. Además, aseguraron que será «una noche con muchas sorpresas«.

Verónica aseguró que sabe solo algunos participantes, pero que el canal prefiere mantener todo en secreto hasta el momento del anuncio: “Yo algo sé, no tengo los nombres porque hay mucho secreto, se anduvieron diciendo muchos nombres por otros programas, pero está guardado”.

Hasta el momento, no se conoce la fecha de estreno del reality de cocina. Se rumorea que comenzará a emitirse a mediados de octubre, pero todavía no hay una confirmación oficial por parte de Telefe.

MasterChef Celebrity: ¿A qué hora comienza el programa especial?

Una nueva edición de MasterChef Celebrity comenzará muy pronto. Por lo tanto, este jueves, Vero Lozano y Wanda Nara realizarán un programa especial donde anunciarán a los participantes.

El anuncio comenzará luego del partido de Argentina frente a Venezuela, por las Eliminatorias al Mundial, que se transmitirá por Telefe.

La programación de Telefe para este jueves 4 de septiembre:

20:00: Previa del Partido

20:30: Partido Argentina vs Venezuela

22:30: Programa especial de MasterChef Celebrity

La Voz Argentina: una participante denunció fraude tras quedar eliminada

Una participante de La Voz Argentina denunció fraude tras quedar eliminada del reality show. Se trata de Abril Robledo, joven de 19 años, quien el pasado domingo se quedó afuera del certamen.

Luego de la eliminación, Abril realizó un fuerte descargo en sus historias de Instagram. La joven también replicó mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes mostraron su enojo ante los resultados de la votación del público.

«Los resultados a veces sorprenden… Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien», sentenció. «Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso y no pasó desapercibido», resaltó la cantante.

Luego, aclaró que ella se fue «tranquila» del reality show musical, ya que «los resultados no son todo«. También puso en duda los resultados de la votación: «No se si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó«.

Para cerrar, escribió una fuerte frase describiendo que esta experiencia es el comienzo de su carrera artística: «Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular. Eso me da fuerza y me demuestra que recién empieza esta etapa».