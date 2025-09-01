Este domingo se definieron los últimos clasificados para la quinta etapa de La Voz Argentina. Enterate acá cómo se desarrollará esta nueva instancia del reality show musical y qué cambios realizó Telefe en la programación para septiembre.

La Voz Argentina: ¿Cómo serán «Los Rounds», la quinta etapa del reality?

La Voz Argentina está transitando sus instancias finales. Este domingo 31 de agosto, se emitió el primer programa en vivo de esta edición 2025. Allí, se definió cómo quedó integrado cada equipo y el público decidió al ganador del repechaje, que fue Leandro Colman.

Luego de que se dieran por finalizados los «Playoffs«, este lunes 1° de septiembre, comenzará una nueva etapa en el reality show: los rounds. En esta nueva instancia, se enfrentarán todos contra todos y cada programa se transmitirá en vivo.

En cada programa se disputará un round. Los coaches podrán salvar sólo a 4, mientras que el resto será evaluado por el resto de los jurados mediante un puntaje. Así, quien resulte tener menos puntuación será eliminado.

Vale destacar que no solo los coachs decidirán el destino de los participantes, ya que el público también decidirá con su voto quiénes siguen avanzando en la competencia.

Telefe hizo cambios para septiembre en La Voz Argentina

La Voz Argentina, el programa estrella de Telefe atraviesa una temporada complicada en materia de audiencia. El talent show de canto, conducido por Nico Occhiato y con un jurado de lujo integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra, viene de registrar sus dos peores mediciones en lo que va del 2025. Durante las galas del jueves y viernes apenas superó los nueve puntos de rating, sin lograr alcanzar los dos dígitos que el canal esperaba.

Telefe decidió implementar una estrategia inmediata para reforzar el producto y sostener la expectativa del público. Según informó el sitio especializado Foro Medios, desde el lunes 1 de septiembre se emitirá La Previa de La Voz a las 21:30, un segmento especial con el detrás de escena y contenido exclusivo que buscará “calentar la pantalla” antes de la gala principal.

La idea es generar mayor fidelización con la audiencia y potenciar la conexión emocional con los participantes, mostrando momentos inéditos y la intimidad de la competencia. Una apuesta que intentará revertir la tendencia descendente y recuperar el lugar de liderazgo que el ciclo supo tener en el prime time televisivo.

La programación de Telefe a partir de este lunes 1° de septiembre: