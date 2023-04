Convive con su hija y le empezó a cobrar alquiler: «Es la única factura que paga»

Una mujer se hizo viral en las últimas horas tras subir un video de su hija de 18 años firmando un contrato de alquiler para que la joven siga viviendo en la casa, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos . «Es la única factura que paga«, justificó luego de que las insólitas imágenes recorrieran el mundo y despertarán críticas en cientos de usuarios.

Todo comenzó cuando la señora publicó un video en la red social china Tik Tok titulado “cuando tu hijo de 19 años decide quedarse en casa”. En el, se puede ver como su hija Jade firma una serie de documentos. Se trataba, nada más ni nada menos, que de un contrato de alquiler, con la mujer como propietaria y la joven como inquilina.

En el video, la madre de la chica de 18 años escribió “momento de enseñanza” y “preparándose para el éxito”. El precio del alquiler que deberá abonar la joven es de $100 dólares por mes.

La publicación no tardó en viralizarse y ya cuenta con 1,7 millones de visitas, causando todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. Algunos mencionaron casos similares en su juventud: “Vaya, mis padres me hicieron esto y solo me creó un trauma. Afortunadamente gané ocho cifras y no tengo que luchar más”, relató uno de los comentarios.

Otros tantos cuestionaron la actitud de la mujer y le reprocharon por la corta edad de su hija. «A menos que esté ahorrando ese dinero para dárselo cuando se mude, de ninguna manera me gustaría ver a un joven de 18 años tener un trabajo para vivir en esta economía”, expuso uno de los usuarios.

«Paga poco y es la única factura», argumentó la madre

Ante la ola de críticas que recibió en los comentarios, la madre salió en su defensa y explicó porque tomó esa decisión. “Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, comenzó contando la mujer, y agregó:“Paga poco y es la única factura que Jada paga: ni la del automóvil, ni seguro, ni factura de teléfono celular”.

Unos días después de que se publicara el video viral, Jade, la hija de la mujer, decidió subir su propio descargo a Tik Tok. “Llegué a la conclusión que una vez que me mude es lo que voy a tener que hacer, no puedo vivir gratis y nadie va a pagar por mi”, sostuvo la joven, que desde ahora, deberá pagarle 100 dólares al mes a su propia madre.