Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, contó que fue estafada: «El karma se va a encargar»

Varios exparticipantes de Gran Hermano se hicieron muy populares en redes sociales y continuaron trabajando con sus cuentas haciendo publicidades. Una de ellas es Coti Romero, que hizo mucho ruido tanto dentro del reality como fuera. Pasó por el Bailando de Marcelo Tinelli y hasta tuvo su revancha dentro de la casa.

Pero en las últimas horas, Coti contó que no todo fueron alegrías, ya que un hombre que le ofreció trabajo, terminó estafándola.

Estafaron a Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano

Coti Romero de Gran Hermano trabaja junto a una amiga, que se ocupa de recibir los mails y las propuestas para chequearlas y ver cuáles acepta. Le gustó una que venía por parte de un joven llamado Bruno Schol.

“A la primera trabajamos y super bien. Tardó un poco, pero pagó”, comenzó a contar Coti, quien decidió trabajar por segunda vez con él y aceptó esperarlo un poco más con el pago porque Bruno habría tenido «un problemita».

“Nosotros obviamente confiamos. Yo subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo… pasaron unos días”, siguió contando Romero, que comenzó a encontrarse con respuestas evasivas por parte del hombre que la había contratado, que hasta negó ser el de la foto de su cuenta de Instagram.

Si bien la influencer contaba con ese dinero, afortunadamente tiene otros proyectos y propuestas: “Gracias a Dios, yo no necesito esa plata para vivir”.

“Hoy tengo tal cosa, hoy me agarró un ataque de ansiedad, hoy me subió la presión”, le decía el hombre, pero Coti comprobó que el dinero lo tenía en su poder: «Nos dijeron que es completamente mentira, que a él sí le entregaron la plata. ¿Qué hizo con esa plata? Vaya uno a saber”.

Ella no habría sido la única afectada: “Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona. Porque además de eso, venía con excusas de que estaba trabajando, que lo hacía con un montón de influencers más… hasta microinfluencers que viven de esto y a los que también cag…”.

“Yo tomo pastillas contra la ansiedad y no por eso ando cagando a las personas”, reflexionó Coti, muy enojada: “Yo sé que el karma se va a encargar, pero no lo voy a dejar así. Ni siquiera intentó ir pagando de a poco. No me dio ni un solo peso”.

