Habló la ex de Juan Pablo de Gran Hermano, tras la polémica: «me están faltando el respeto»

Anoche se vivió una jornada llena de emociones en Gran Hermano. Además de la expulsión de Jenifer y el congelados de Martina, Juan Pablo recibió un mensaje de Silvina, quien todos asumieron que era su novia. Sin embargo, durante la mañana de viernes la joven lanzó un comunicado y admitió que terminaron antes de que ingrese a la casa y dio a entender que el jugador no la quiere soltar.

Silvana, la ex de Juan Pablo de Vigili rompió el silencio: «dejen de hacer suposiciones que no tienen fundamento»

Juan Pablo recibió una «visita» muy especial en el congelados, pero no salió como esperaba. Quien se creía que es su pareja, Silvana, vive en Paraguay, por lo que no pudo entrar a la casa de Gran Hermano. En su lugar, la joven le envió un vídeo donde, en lugar de demostrarle su amor, le puso los puntos.

«Aparezco porque insisten bastante y vos también… preocuparte por lo que pasa afuera te perjudica en el juego, por lo que veo te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras. No quería exponerme e hiciste todo lo contrario. Hablamos cuando salgas (…)», expresó contundente Silvina.

El frío vídeo de la oriunda Paraguay generó comentarios negativos en las redes. «Ni la novia lo quiere», opinaron algunos. Ante esto, la influencer tuvo que salir a hacer varias aclaraciones, entre ellas, aseguró que no es novia de Juan Pablo, ya que terminaron antes de que ingrese a Gran Hermano.

El contundente comunicado de la expareja de Juan Pablo

«Quiero tomarme un momento para aclarar algo porque estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertos. Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality«, comenzó.

«Ya habíamos hablado y decidido terminar nuestra relación. Fue una decisión tomada desde el respeto y la madurez, y ambos estábamos en la misma página. Además, Juanpi dejó claro antes de entrar al programa que lo hacía como soltero(…)», siguió la joven.

«Le pedí por favor que no me mencionara dentro de la casa porque sentía que era algo suyo, un camino que él decidió tomar y en el que yo no tenía por qué estar involucrada (…) confié en que las cosas se manejarían con claridad. Sin embargo, me están faltando al respeto por todos lados y eso no es justo«, explicó.

Además, Silvana contó porque decidió grabar el vídeo, aunque ya no este en una relación con el jugador. «Lo hice porque hace un tiempito me venían insistiendo con este tema, también por el cariño que le tengo a Juanpi (…) me gustaría que dejen de hacer suposiciones que no tienen fundamento», dijo la influencer.

Por último, cerró el comunicado: «Entiendo que mucha gente se involucra con lo que ve en el reality, pero nuestra relación terminó antes, más por razones personales que por tema de su ingreso al programa. Gracias a quienes entienden y apoyan desde el respeto, besos».