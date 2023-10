Crece el escándalo con Martín Insaurralde: Jesica Cirio aseguró que tendría otra amante famosa

Tras conocerse las escandalosas fotos de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici, a bordo de un lujoso yate en las costas de Marbella, Jesica Cirio quedó en medio del escándalo tras divorciarse del exfuncionario de Axel Kicillof. En ese contexto, la conductora de «La Peña de Morfi» no dudó en asegurar que el intendente de Lomas de Zamora tiene otra amante, lo que generaría una nueva bomba.

La versión la señaló Paula Varela, periodista de «Socios del Espectáculo», quien habló con Jesica Cirio en las últimas horas al respecto. Sin embargo, la panelista no quiso dar nombres sobre quien sería la tercera en discordia en este contexto.

«Me tiró el nombre de otra amante de Martín (Insaurralde). Ella me da un nombre, de una relación que tuvo este último año, cuando estaba con ella” indicó Paula Varela, picante. Y detalló: “La otra persona es muy conocida. Pero ella no sé si quiere que dé el nombre. Sería un escándalo. Ya estuvo con otro político. Esto a Jésica (Cirio) se lo dice un abogado cercano”.

Por su parte, su compañera Mariana Brey sumó más datos respecto de la otra mujer que estaría con Martín Insaurralde, a la par de Sofía Clerici. Se trataría también de una relación consolidada en el último tiempo, con alguien que es muy cercana a a Jesica Cirio.

«Es alguien que Jesica (Cirio) conoce mucho, comenzaron juntas. Es rubia también, pero habría que hablarlo con ella» concluyó Mariana Brey al respecto.

Jesica Cirio habló de las versiones sobre su salida de «La Peña de Morfi»

Luego de las escandalosas fotos de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici, a bordo de un lujoso yate en las costas de Marbella, Jesica Cirio quedó apuntada por las finanzas de su exmarido, la división de bienes por su separación y el uso de fondos públicos para la actividad privada.

Es que Jesica Cirio habría cobrado 20 millones de dólares por su acuerdo de negocio, según indicó el periodista Carlos Pagni, en su división de bienes con Martín Insaurralde, quien renunció a cargos públicos y a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora por el escándalo.

Esta situación habría provocado que Telefe quisiera remover a Jesica Cirio de la conducción de «La Peña de Morfi», que se emite los domingos al mediodía y que ya tuvo una baja en medio del escándalo de Jey Mammon y la denuncia en su contra por abuso sexual.

Según explicó Paula Varela, en «Socios del Espectáculo», Jesica Cirio indicó que a ella no le dijeron nada respecto de su salida de «La Peña de Morfi». En cuanto a las denuncias en su contra, la conductora indicó que “yo le pregunté ‘¿no estás asustada con que te investiguen?’. Y ella me dice ‘no, para nada’. Tiene la certeza de que todo su dinero es de haber trabajado, que tiene todo prolijo y en orden”.